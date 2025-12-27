Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για το «διπλό» του Ολυμπιακού στην Μπολόνια και στέκεται στις προσωπικότητες των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ.

Σε μια βραδιά που τα πάντα πήγαιναν τέλεια, ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι περνά από το χέρι του για να χύσει την καρδάρα με το γάλα και να αφήσει μια μεγάλη νίκη να χαθεί μέσα από τα χέρια του. Εν τέλει, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ έκαναν την διαφορά και η ομάδα του Πειραιά απέδρασε από την Μπολόνια. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με άψογη κυκλοφορά, γεγονός που έδωσε λύσεις και βοήθησε τους Πειραιώτες να βρουν σκορ, κάτι που στην αρχή γινόταν κυρίως με σουτ από μακριά. Η άμυνα δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο, με τον Ολυμπιακό να μένει πίσω, όμως η είσοδος του Νιλικίνα ανέβασε το πρόσωπο των Ερυθρολεύκων στο πίσω μέρος του παρκέ και η σκληράδα που έφερε ο Γάλλος ήταν ό,τι πρέπει για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιες τιμές, με Ντόρσεϊ, Πίτερς και Φουρνιέ να παίρνουν φωτιά στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως η συνέχεια ανήκε στο... μπάσκετ του Ολυμπιακού και στον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος το έβλεπε βαρέλκι, οι συμπαίκτες του τον ακολουθήσαν και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έφτασε ακόμη και στο +20, με την συνέχεια να είναι μια τυπική διαδικασία. Ή μήπως όχι;

Ο Ολυμπιακός τα έκανε ΟΛΑ λάθος, δέχθηκε 34 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο και κέρδισε μόνο και μόνο επειδή είχε προσωπικότητες. Με τον Γουόκαπ να είναι εκτός με φάουλ, ο Ολυμπιακός δεν είχε τη δυνατότητα να βάλει μέσα τον στρατηγό του. Ο Μπαρτζώκας επέλεξε να βάλει μαζί τους Μόρις και Νιλικίνα και η επιλογή του δεν τον δικαίωσε.

Η Βίρτους πίεσε, πήρε τον έλεγχο του ρυθμού και η διαφορά ολοένα και μειωνόταν, με τον Ολυμπιακό να είναι σε κατάσταση σύγχυσης. Κάπου εκεί όμως ο Εβάν Φουρνιέ βγήκε μπροστά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τον ακολούθησε και στο τέλος ο Άλεκ Πίτερς έκανε τη δουλειά με τις βολές.

Για να καταλάβουμε το πόσο κακή ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού στο θέμα της συγκέντρωσης αρκεί να κοιτάξει κανείς το 29-7 στους πόντους από λάθη αντιπάλου, όπως και το 14-2 στους πόντους στον αιφνιδιασμό.

Ο Ολυμπιακός είχε τις προσωπικότητες και να φτάσει το παιχνίδι στο +20, αλλά και να το «καθαρίσει» στο τέλος. Πρέπει λοιπόν να κρατήσει τα θετικά, διότι το θέμα της συγκέντρωσης θα διορθωθεί με τον ρυθμό του Μόντε Μόρις και τον Τόμας Γουόκαπ που δεν θα βγαίνει συχνά με 5 φάουλ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σταμάτησε στους 23 πόντους, ο Φουρνιέ στους 21 και οι δύο τους αποτέλεσαν τον οδηγό του Ολυμπιακού, σκοράροντας 44 από τους 97 πόντους.

Ο Μιλουτίνοφ για ακόμη ένα παιχνίδι έδειξε την ποιότητά του, με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ Βεζένκοβ και Πίτερς συνέβαλαν κυρίως στο να ξεφύγει ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο. Για να είμαστε βέβαια και δίκαιοι, ο Πίτερς έβαλε και τις βολές που «κλείδωσαν» τη νίκη.

Μπορεί εν τέλει η νίκη για μην ήταν και η... ομορφότερη, όμως σημασία έχει πως ήρθε. Διότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τα αποτελέσματα και μέσα από αυτά θα βρει τον τρόπο να βελτιωθεί. Εξάλλου και μια ακόμη κίνηση αναμένεται να γίνει, οπότε ας κάνουμε υπομονή να δούμε και αυτή.

Αυτό που κρατάει ο Ολυμπιακός είναι οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, αλλά και το μάθημα για την συγκέντρωση. Διότι με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί στις 2/1, δεν επιτρέπεται να δούμε ξανά μια τέτοια τέταρτη περίοδο.

Επειδή όμως όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, όσο οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ παίζουν έτσι, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται. Διότι εκτός του ότι οι δύο τους σκόραραν πολύ, έπαιξαν καλά όντας μαζί στο παρκέ! Πρέπει όμως να το δούμε με διάρκεια αυτό...

ΥΓ. Παπανικολάου όσο έπαιξε ήταν εξαιρετικός. Μόνο... παλαίμαχος δεν είναι!

ΥΓ2. Αν ο Βιλντόζα έπαιζε έτσι πέρσι, θα ήταν ακόμη στον Πειραιά!

ΥΓ3. Πρώτα Χριστούγεννα χωρίς εσένα βουνό μου. Μας λείπεις...