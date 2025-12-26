Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
Τρίτη 23/12
Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92
Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71
Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92
Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82
Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81
Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99
Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92
Παρασκευή 26/12
Παρτίζαν-Μακάμπι 87-112
Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης 100-95
Βίρτους-Ολυμπιακός 94-97
Βαθμολογία
1.Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5
2. Βαλένθια 12-6
3. Παναθηναϊκός 12-6
4. Μπαρτσελόνα 12-6
5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *
6. Μονακό 11-7
----------------------------
7. Ολυμπιακός 10-7 *
8. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8
9.Ζάλγιρις Κάουνας 10-8
10. Ερυθρός Αστέρας 10-8
----------------------------
11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
12. Ντουμπάι 9-9
13. Βίρτους Μπολόνια 8-10
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
15. Παρτίζαν 6-12
16. Παρί 6-12
17. Μπασκόνια 6-12
18. Αναντολού Εφές 6-12
19. Μπάγερν Μονάχου 5-13
20. Βιλερμπάν 7-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (19ης)
Τρίτη 30/12
Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05
Βιλερμπάν – Παρί 21:15
Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30
Παρασκευή 2/1
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00
