Μια μικρή φίλη της Ζάλγκιρις είχε πανό ζητώντας τη φανέλα του Ναν και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ψάχνει τη μικρή για να εκπληρώσει την επιθυμία της.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει εντυπωσιακή στη Euroleague και μετά τις νίκες με Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κατάφερε να φύγει και με σπουδαίο «διπλό» από το Κάουνας.

Στο γήπεδο βρέθηκε και μια μικρή φίλη της Ζάλγκιρις η οποία είχε πανό που ζητούσε τη φανέλα του Ναν. Η πράσινη ΚΑΕ με δημοσίευση της ζητά από τον κόσμο των Λιθουανών να βοηθήσει για να βρεθεί μικρή και να της δοθεί ένα σπέσιαλ δώρο από τον Κέντρικ. Τη φανέλα του.

Ο Ναν ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη των πράσινων, αφού το κοντέρ έγραψε 21 πόντους.

Δείτε την ανάρτηση