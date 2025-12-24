Παναθηναϊκός: Ψάχνει τη μικρή φίλη της Ζάλγκιρις που θέλει φανέλα Ναν
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει εντυπωσιακή στη Euroleague και μετά τις νίκες με Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κατάφερε να φύγει και με σπουδαίο «διπλό» από το Κάουνας.
Στο γήπεδο βρέθηκε και μια μικρή φίλη της Ζάλγκιρις η οποία είχε πανό που ζητούσε τη φανέλα του Ναν. Η πράσινη ΚΑΕ με δημοσίευση της ζητά από τον κόσμο των Λιθουανών να βοηθήσει για να βρεθεί μικρή και να της δοθεί ένα σπέσιαλ δώρο από τον Κέντρικ. Τη φανέλα του.
Ο Ναν ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη των πράσινων, αφού το κοντέρ έγραψε 21 πόντους.
Δείτε την ανάρτηση
Dear @bczalgiris friends, can you help us spot this young fan?— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 24, 2025
Kendrick has something special for her! pic.twitter.com/QesxuIiEFt
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.