Ιτούδης για Παναθηναϊκό: «Μία από τις καλύτερες ομάδες της δεκαετίας»
Ο Δημήτρης Ιτούδης αριβάρει ξανά ως αντίπαλος στο Telekom Center, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη 17η αγωνιστική της EuroLeague (18/12 - 21:15).
Από πλευράς του, ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τους «πράσινους», τονίζοντας πως είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης την τελευταία δεκαετία. Θυμίζουμε πως λίγο νωρίτερα, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague.
Οι δηλώσεις του Δημήτρη Ιτούδη
«Ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες τα τελευταία δέκα χρόνια στην Euroleague. Είναι απαιτητικό παιχνίδι για εμάς και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Και οι δύο ομάδες θα παίξουν προερχόμενες από νίκη.
Ο Παναθηναϊκός τα έχει όλα, η ομάδα είναι φτιαγμένη για να φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν είναι εύκολο στο ΟΑΚΑ, αλλά αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αυτή τη σεζόν. Συναρπαστική η επιστροφή μου εδώ!
Θέλουμε να βελτιωθούμε. Το ματς δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ένα μεγάλο τεστ για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια στην διοργάνωση να βελτιωθούμε ως ομάδα».
