Μπαρτζώκας: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στην τελευταία περίοδο»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε για τρίτη σερί φορά στην EuroLeague από τη Βαλένθια με 99-92 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του στο τελευτάιο δεκλάλεπτο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της σε αυτό το διάστημα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στην τελευταία περίοδο. Χάσαμε πολλά σουτ με καλούς σουτέρ. Από την στιγμή που μεταφέραμε την μπάλα καλά από τις παγίδες βρήκαμε ελεύθερα σουτ. Όταν τα βάλαμε φτιάξαμε διαφορές 11-12-13 πόντων. Με αυτή την ομάδα όταν δεν ελέγχεις τον ρυθμό μπορούν να επιστρέψουν σε 2-3 λεπτά. Στο τέλος χάσαμε κάποια ριμπάουντ, κρίσιμες φάσεις και δεν είχαμε καλή απόδοση».
