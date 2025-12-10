Ο Δημήτρης Οικονόμου θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε με την αναμονή του για τον γκαρντ, με το κίνητρο του Μόντε Μόρις να αποτελεί το «κλειδί» ενόψει της συνέχειας!

Ο Μόντε Μόρις, λοιπόν, είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού. Και η λέξη «εκλεκτός» έχει τη δική της σημασία. Το παράδειγμα του Μόντε Μόρις είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά, για τον τρόπο που κινείται μια ομάδα που έχει τεχνογνωσία και στεγανά.

Αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός για να βρίσκεται τόσα χρόνια στην ελίτ, έχει αποκτήσει τα παραπάνω. Οι Πειραιώτες είδαν τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται σοβαρά στα μέσα Νοεμβρίου, αλλά προχώρησαν με σύνεση, μέχρι να φτάσουν στην κατάλληλη επιλογή, όπως την κρίνουν οι ίδιοι.

Οι φίλαθλοι μπορούν να ανησυχούν και έχουν κάθε δικαίωμα, όμως μια ομάδα δεν μπορεί να πατάει το κουμπί του πανικού. Ο Ολυμπιακός δούλεψε μεθοδικά υποθέσεις σε μία δύσκολη περίοδο. Ρώτησε για παίκτες στην αγορά, είχε ανοιχτές τις κεραίες του. Κράτησε επιλογές στην άκρη, στην περίπτωση που κάτι στραβώσει.

Και εν τέλει, μιας και όλα είναι θέμα timing στη ζωή, ενημερώθηκε πως ο Μόντε Μόρις, ο οποίος τον Σεπτέμβριο δε σκεφτόταν την Ευρώπη, άλλαξε γνώμη μετά το waive από τους Πέισερς και την... ανομβρία για συμβόλαιο στην αντίπερα όχθη.

Το τέλειο fit του Μόρις στον Ολυμπιακό και το... λάθος

Για το αγωνιστικό προφίλ του Μόντε Μόρις τα είπαμε διεξοδικά από το πρωί, μπορείτε να τα διαβάσετε στο Gazzetta. Να το πούμε πολύ απλά. Ο Μόρις είναι ένας πολύ ανώτερος σε εκτέλεση και δημιουργία από τον Γουίλιαμς Γκος επιθετικά, με θέματα στην προσωπική του άμυνα. Αρκετοί τόνοι μελάνης έχουν χυθεί, ως προς το τι χρειαζόταν ο Ολυμπιακός στην περιφέρειά του.

Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με αρκετούς, που θεωρούσαν πως ο Ολυμπιακός ήθελε έναν σκόρερ. Στην πραγματικότητα οι «ερυθρόλευκοι» έψαχναν απεγνωσμένα, έναν ακόμα πόιντ γκαρντ να κάνει το παιχνίδι τους καλύτερο, αλλά να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους Τόμας Γουόκαπ και Φρανκ Νιλικίνα. Το εξής ένα δηλαδή, να απειλεί μετά από ντρίπλα.

Αυτό που δεν κάνουν με συνέπεια οι δύο παραπάνω και φυσικά ο Σέιμπεν Λι. Ο τελευταίος δεν κόλλησε ποτέ με το σύστημα του Ολυμπιακού, για να δείξει το ταλέντο του και να βοηθήσει, έχοντας όμως τα μάτια της Εφές πάνω του. Χωρίς να φταίει ο ίδιος βέβαια. Δεν ταιριάζει ο κάθε παίκτης σε κάθε σύστημα. Αν ο Ολυμπιακός έκανε ένα λάθος το καλοκαίρι, δεν ήταν η στήριξη στον Κίναν Έβανς, αλλά το λάθος στην κρίση του ως προς τον Λι. Μία επιλογή που θα έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια, θα είχε αποφορτίσει αρκετή από την πίεση του τελευταίου διαστήματος. Ό,τι ακριβώς συνέβη στους ψηλούς δηλαδή, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να σκανάρει την αγορά στην περίπτωση που προκύψει κάτι το οποίο τον αλλάζει επίπεδο, χωρίς να... καίγεται.

Ο Μόντε Μόρις έρχεται να «κουμπώσει» απολύτως σε αυτό το προφίλ. Παίκτης που κουβαλούσε από τα κολεγιακά του χρόνια τη φήμη του «μετρονόμου». Ενός πόιντ γκαρντ με μεγάλο δείκτη στο Ast/To ratio και ένα USG% που δεν παραπέμπει σε υπερβολές. Ο Ολυμπιακός έχει τα κορμιά για να τον καλύψει στην άμυνα, στην οποία, τουλάχιστον σε επίπεδο NBA, αντιμετωπίζει ορισμένα θέματα.

Έχει και τους παίκτες να... κουβαλήσουν το κάρο στην επίθεση. Δίπλα στον Φουρνιέ, τον φετινό Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοβ, το προφίλ του Μόρις ήταν το ιδανικό για να ταιριάξει και να εκμεταλλευτεί άλλες πτυχές του ρόστερ, να ενεργοποιήσει τα κοψίματα της motion offence και τους ψηλούς.

Τα πάντα για τον Ολυμπιακό θα κριθούν από το κίνητρο

Ο Ολυμπιακός έπρεπε να φανεί υπομονετικός στην υπόθεση του γκαρντ. Πρώτον γιατί τα δεδομένα της αγοράς αλλάζουν μέρα με τη μέρα και δεύτερον, γιατί αυτήν του η επιλογή, ενδεχομένως να κρίνει πόσο ψηλά θα τοποθετηθεί το ταβάνι του φέτος.

Οι προσδοκίες των Πειραιωτών κάθε χρονιά είναι γνωστές και αφορούν το τέλος της διαδρομής. Αλλά στη φετινή τους εκδοχή, μετά τα όσα συνέβησαν με τον Έβανς, δεν μπορούσε να προχωρήσει με ένα... μπάλωμα, σαν αυτά που έδινε η αγορά. Και αποδείχθηκε πως δικαίως περίμενε, δουλεύοντας υποθέσεις μακριά από τα φώτα και περιμένοντας το κατάλληλο timing και fit.

Στα χαρτιά, ο Μόρις είναι περίπτωση... διάνα. Τα πάντα θα φανούν στο παρκέ όμως. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παίζει μεγάλο ρόλο πρώτον η σωματική κατάσταση και δεύτερον το κίνητρο. Παίκτες προερχόμενοι από το NBA, αρκετές φορές κοιτάζουν αφ' υψηλού. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις σαν αυτήν του Εβάν Φουρνιέ, πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για Αμερικανό.

Ο Ολυμπιακός δεν έκρυψε ποτέ, το τελευταίο διάστημα, ότι χρειάζεται γκαρντ. Χρειάζεται έναν παίκτη σαν τον Μόρις για να τον ανεβάσει επίπεδο. Μένει να φανεί πώς θα αντιμετωπίσει εκείνος την ευκαιρία που του δίνουν οι Πειραιώτες στην Ευρώπη, αν έχει στον νου του τα προσωπικά του νούμερα που θα αποτελέσουν διαβατήριο επιστροφής στις ΗΠΑ. Ο ρόλος του back up πόιντ γκαρντ, τον οποίο είχε στους Νάγκετς, ανέβασε τις μετοχές του λίγα χρόνια πριν, αλλά φέτος δε βρήκε τον χώρο που έψαχνε στους Πέισερς, ούτε κάτι αντίστοιχο σε άλλες Πολιτείες. Ο τρόπος που έμαθε το μπάσκετ και έζησε μέσα στο οικοσύστημα του Ντένβερ, ως ένας πόιντ γκαρντ που ερχόταν να βάλει τα πράγματα σε τάξη, μαρτυρά πως στο μυαλό του, αυτό που μετράει είναι η νίκη της ομάδας.

Αυτά που είπε ο Γιόκιτς κάποτε, για τον Ολυμπιακό είναι αρκετά. «Πάντοτε είναι καλός. Δε νομίζω πως έχει κακό παιχνίδι. Κάποιες φορές δε σκοράρει, αλλά κάνει τα πάντα για τα οποία είναι προορισμένος στο παρκέ. Μας βοηθάει να κερδίζουμε παιχνίδια».

ΥΓ: Δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ησυχάσει από τους τραυματισμούς. Ο Τάισον Γουόρντ είναι σημαντική απουσία για τον επόμενο μήνα και ενδεχομένως επαναφέρει τον Εβάν Φουρνιέ στο σχήμα της αρχικής πεντάδας. Ωστόσο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τους δούμε να συνυπάρχουν με τον Μόντε Μόρις. Ειδικότερα όταν ο δεύτερος βρει ρυθμό.