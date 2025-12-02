Μούρινεν: «Θα προτιμούσα να πάω στο NCAA από το να μείνω στη EuroLeague»

O Μίκα Μούρινεν σε συνέντευξή του στο «SKWEEK» μίλησε για την Παρτίζαν, αλλά και για το όνειρό του που είναι το NCAA.

Ο Μίκα Μούρινεν παραχώρησε συνέντευξη στο «SKWEEK», όπου μίλησε για την εμπειρία του μέχρι στιγμής στη EuroLeague, αλλά και με την Εθνική Φινλανδίας, όπου έλαμψε στο EuroBasket 2025.

Αναλυτικά

«Η κουλτούρα του μπάσκετ αναπτύσσεται σίγουρα. Περισσότεροι νέοι θέλουν να παίξουν μπάσκετ λόγω αυτών που κάναμε εμείς. Είναι ωραίο να είσαι πρότυπο για όλα αυτά τα παιδιά, αλλά μετά το EuroBasket, ήταν σχεδόν το ίδιο».

Για την εμπειρία του στη EuroLeague: «Εννοώ, είναι απαιτητικό γιατί υπάρχουν βετεράνοι που έχουν παίξει στο NBA για πολλά χρόνια, και ξέρεις, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χρονιά στην EuroLeague. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά τα καταλαβαίνω. Είναι το πιο απαιτητικό μέρος αυτή τη στιγμή, αλλά το δεύτερο πιο δύσκολο ήταν πιθανώς η πρώτη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι τόσο διαφορετικό, μόνο ISO παιχνίδι, αλλά μετά το συνηθισα».

Ωστόσο προχώρησε σε μία ενδιαφέρουσα παραδοχή: «Δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά είναι μια επιλογή», είπε ο Μούρινεν όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να παίξει στην Ευρώπη για άλλη σεζόν. «Είναι μια μονοετής στάση, ξέρεις, για να μεγαλώσω όσο μπορώ, να αποκομίσω τα μέγιστα από αυτή την ευκαιρία και μετά να το πάρω στο κολέγιο, ελπίζω, και μετά στο NBA. Έχω προσφορές από κολέγια από τη δευτέρα λυκείου. Τώρα έχω 25 προσφορές και υποτίθεται ότι θα πάω στο κολέγιο του χρόνου. Δεν απορρίπτω καμία από αυτές, απλώς περιμένω», είπε ο Μούρινεν.

Όταν ρωτήθηκε αν θα προτιμούσε να μείνει στην Ευρώπη, ο Φινλανδός ήταν ξεκάθαρος.«[Θα προτιμούσα] να πάω στο κολέγιο, σίγουρα. Αυτό ήταν το όνειρό μου, και δεν πρόκειται να το αλλάξω».

Τέλος μίλησε και για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν: «Εννοώ, ο προπονητής είναι καλός άνθρωπος, υπέροχος άνθρωπος. Φυσικά, με προπονεί σκληρά. Το χρειάζομαι. Είναι αυστηρός στο παρκέ. Προσπαθώ να ακολουθώ τις συμβουλές του, ό,τι μου λέει, και εκτός παρκέ είναι, ξέρεις, ένας πραγματικός άνθρωπος».