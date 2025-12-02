Φαρίντ: Η δημόσια αποθέωση από τους συμπαίκτες του για το βραβείο MVP

Ευτυχία Οικονομίδου
Κένεθ Φαρίντ
Οι συμπαίκτες του Κένεθ Φαρίντ εξέφρασαν τον δημόσιο θαυμασμό τους για την κατάκτηση του βραβείου του MVP Νοεμβρίου του «Manimal».

Ο Κένεθ Φαρίντ μέσα σε μόλις 20 ημέρες στον Παναθηναίκό πρόλαβε να τρελάνει όλη την Ευρώπη, με τον Αμερικανό να αναδεικνύεται MVP του Νοεμβρίου στην EuroLeague!

Πέρα από την... τρέλα που προκάλεσε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ακολούθησε και η δημόσια υποστήριξη από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον αποθέωσαν στα social media με τον καλύτερο τρόπο. Ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ντίνος Μήτογλου και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ανήρτησαν Instagram stories με τον πολυτιμότερο παίκτη του μήνα!

@Photo credits: eurokinissi
     

