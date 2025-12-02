Φαρίντ: Η δημόσια αποθέωση από τους συμπαίκτες του για το βραβείο MVP
Ο Κένεθ Φαρίντ μέσα σε μόλις 20 ημέρες στον Παναθηναίκό πρόλαβε να τρελάνει όλη την Ευρώπη, με τον Αμερικανό να αναδεικνύεται MVP του Νοεμβρίου στην EuroLeague!
Πέρα από την... τρέλα που προκάλεσε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ακολούθησε και η δημόσια υποστήριξη από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον αποθέωσαν στα social media με τον καλύτερο τρόπο. Ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ντίνος Μήτογλου και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ανήρτησαν Instagram stories με τον πολυτιμότερο παίκτη του μήνα!
Δείτε τα stories
Δείτε ΕπίσηςΚένεθ Φαρίντ: MVP Νοεμβρίου στην EuroLeague!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.