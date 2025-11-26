Γκρέιαμ: «Σκότωσε» τον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του στη Euroleague

Ο ΝτεΒόντε Γκρέιαμ έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Ερυθρό Αστέρα κόντρα στον Ολυμπιακό αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι, όπου και γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα μάτια των Σέρβων έπεσαν κι εύλογα στο ντεμπούτο του ΝτεΒόντε Γκρέιαμ για πρώτη φορά στη γηραιά ήπειρο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο 30χρονος Αμερικανός δεν είχε αγωνιστεί ποτέ εκτός ΗΠΑ, ενώ έχει βρεθεί για έξι χρόνια στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πάτησε παρκέ για 15'09" σημειώνοντας 9 πόντους μαζί με 4 ασίστ και 4 ασίστ με μόλις ένα λάθος. Μάλιστα, συγκέντρωσε 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γκρέιαμ έκανε τα πρώτα του βήματα στο NBA με τους Χόρνετς (2018-21), πριν μετακομίσει στους Πέλικανς (2021-23) και στη συνέχεια στους Σπερς (2023-24). Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στη θυγατρική των Λέικερς στη G-League, συνεχίζοντας εκεί τη διαδρομή του. Στο ενεργητικό του μετρά 336 αγώνες κανονικής περιόδου στο NBA, με μέσο όρο 11,1 πόντους (81,2% στις βολές, 37,1% εντός πεδιάς και 35,4% από το τρίποντο), 4,3 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει και σε 6 αναμετρήσεις Playoffs με τη Νέα Ορλεάνη το 2022 και τώρα είναι έτοιμος για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.