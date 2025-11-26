Η ανάρτηση του Παπαπέτρου για Ομπράντοβιτς: «Ήσουν, είσαι και πάντοτε θα είσαι ο κορυφαίος, ό,τι και αν συμβεί»

Η ανάρτηση του Ιωάννη Παπαπέτρου στο Ιnstagram, μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου τοποθετήθηκε με story του στο Instagram, μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν, που αποκάλυψαν οι Σέρβοι. «Ήσουν, είσαι και πάντοτε θα είσαι ο κορυφαίος. Ό,τι και αν συμβεί» ήταν η λεζάντα του Ιωάννη Παπαπέτρου, με την οποία συνόδευσε δύο φωτογραφίες του μαζί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι δυο τους, άλλωστε, συνυπήρξαν για μία σεζόν στην Παρτίζαν το 2022-23, όταν και έφτασαν μία... ανάσα από το Final Four της EuroLeague, σε εκείνη την αλησμόνητη σειρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η οποία είναι δεδομένα και η καλύτερη του Ομπράντοβιτς, σε αυτήν του θητεία στην Παρτίζαν, που ξεκίνησε το 2021.

Το story του Παπαπέτρου για Ομπράντοβιτς

Όσα είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Gazz Florr

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο χθεσινό (25/11) Gazz Floor by Novibet. Αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως πρόκειται για το κορυφαίο μπασκετικό μυαλό.

«Ο Ομπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής και το έχει αποδείξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά είναι επιτυχία ή ότι δεν συνεχίζει να κρίνεται καθημερινά. Και τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί; Δεν έχει βρει τον τρόπο; Μερικοί λένε ότι το μπάσκετ έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει; Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά ο προπονητής οφείλει να προσαρμόζεται και αυτή η προσαρμογή δεν έχει φανεί μες στο γήπεδο, σε αποτελέσματα. Γι' αυτό εμείς καθόμαστε εδώ και λέμε ότι η Παρτίζαν είναι σε ένα δύσκολο σημείο κι έχει χάσει πολλά παιχνίδια. Αλλά ότι είναι το κορυφαίο μπασκετικό μυαλό (σ.σ. ο Ομπράντοβιτς), δεν υπάρχει αμφιβολία» ήταν τα λόγια του Ιωάννη.