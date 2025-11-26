Γκραντ: Βρέθηκε στο Telekom Center Athens ο πατέρας του Αμερικανού γκαρντ και πρώην NBAer, Χάρβεϊ Γκραντ
Υψηλές επισκέψεις είχε ο Τζέριαν Γκραντ στην Αθήνα καθώς βρέθηκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν ο πατέρας του, Χάρβεϊ Γκραντ.
Ο 60χρονος Χάρβεϊ Γκραντ και δίδυμος αδερφός του τέσσερις φορές πρωταθλητή ΝΒΑ Χόρας Γκραντ, έδωσε το «παρών» στο Telekom Center Athens.
Μάλιστα μετά το τέλος βρέθηκε στα αποδυτήρια και... πόζαρε δίπλα από τις φωτογραφίες του γιου του και του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
«Ήρθε ο μπαμπάς και είπε ότι ήταν το καλύτερο μπασκετικό περιβάλλον που έχει βρεθεί ποτέ. Σας ευχαριστώ φίλοι του Παναθηναϊκού, το κάνατε και πάλι» ανέφερε στην ανάρτησή του ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
Ο Χάρβεϊ Γκραντ είχε επιλεγεί στο νούμερο 12 του draft το 1988 από τους Γουάσινγκτον Μπούλετς, έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Πόρτλαντ και Φιλαντέλφεια.
Συνολικά στην καριέρα του μέτρησε 783 παιχνίδια στο ΝΒΑ με 9.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 26 λεπτά συμμετοχής.
