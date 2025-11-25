Αταμάν: «Ο Ναν είναι ένας από τους 2-3 καλύτερους παίκτες στην επίθεση στη EuroLeague»

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για την εικόνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτίζαν και εκθείασε την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν.

Με τρομερή 3η περίοδο και σερί 25-0 ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την Παρτίζαν (91-69) και έστησε πάρτι στο Telekom Center έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Εργκίν Άταμαν στις δηλώσεις του, εκθείασε τους παίκτες του για την εμφάνισή τους στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά

«Ξέρουμε ότι ο Κέντρικ Ναν είναι ο καλύτερος. Είναι ο MVP της περσινής σεζόν. Παίζει πάντα για την ομάδα. Ειδικά στο σκοράρισμα είναι πάντα έτοιμος. Τον χρησιμοοιούμε πολύ καλά. Ο Σλούκας οργανώνει πολύ καλά. Ο Γκραντ ήταν έξυπνος απόψε. Ήταν σε καλή βραδιά. Σίγουρα είναι ένας από τους 2-3 καλύτερους παίκτες στην επίθεση στην Ευρωλίγκα και το έδειξε για άλλη μια φορά απόψε».

Για το αν οι παίκτες του δικαιούνται ρεπό: «Θα έχουν ρεπό αλλά αύριο πρωί στις 8 θα πετάξω για την Κωνσταντινούπολη για την εθνική. Αλλά είμαι περήφανος που είμαι κόουτς στην εθνική ομάδα μου. Καλή τύχη επίσης και σε όλους τους Έλληνες διεθνείς παίκτες που στέλνουμε στην Εθνική για αυτά τα παιχνίδια. Για το παιχνίδι μπορώ να πω ότι στο ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο η Παρτιζάν έπαιξε απίστευτα στην επίθεση. Φυσικά κάναμε πολλά λάθη στην άμυνα στο πικ-εν-ρολ. Αλλά μετά στο δεύτερο δεκάλεπτο αρχίσαμε να παίζουμε πολύ καλύτερα. Κάναμε αλλαγές στην άμυνα. Στην επίθεση αρχίσαμε να παίζουμε καλύτερα. Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν απίστευτο. Παίξαμε απίστευτη άμυνα. Στην επίθεση χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον Σλούκα και τον Ναν. Είχαμε καλή οργάνωση. Μετά ελέγχαμε το ματς. Χρησιμοποιήσαμε όλους τους παίκτες του πάγκου στα τελευταία 3-4 λεπτά. Κρατάμε τη σημαντική νίκη. Η Παρτιζάν έχασε πολλά παιχνίδια αλλά στην 1η περίοδο έδειξαν ότι είναι καλή ομάδα».