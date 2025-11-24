Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε σε διεθνές μέσο και αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό, καθώς και την προσαρμογή του στη νέα του ομάδα.

Αναμφίβολα από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές του καλοκαιριού ήταν αυτή του Τι Τζέι Σορτς, από την Παρί στον Παναθηναϊκό.

Ο ίδιος μίλησε σε διεθνές μέσο και αναφέρθηκε για την προσαρμογή του στους «πράσινους», καθώς και στην περίπτωση της κατάκτησης της EuroLeague, μπροστά στον κόσμο του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στους Euroinsiders.

Για την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκο: «Είναι διαφορετικό σίγουρο. Ήρθα σε μια ομάδα με νέο σύστημα, νέους συμπαίκτες, νέους στόχους, νέες απαιτήσεις. Χρειάζεται χρόνο. Όλοι μιλάνε για τη μεταβατική περίοδο και ρωτάνε πόσο καιρό χρειάζεται να προσαρμοστείς. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή απλά κάνει... κλικ και όλος ο προβληματισμός πριν απλά έχει ξεχαστεί. Πρέπει απλά να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Να μιλάς με τους συμπαίκτες του, να μιλήσεις με τους προπονητές σου. Θα συμβεί. Πρέπει να έχεις σωστή νοοτροπία και να αδράξεις τη στιγμή όταν έρθει η ώρα σου.

Δε νιώθω πίεση. Στα πρώτα χρόνια πίεσα πολύ τον εαυτό μου, για να παίξω καλά και να πάω στο επόμενο επίπεδο. Τώρα είναι απλά παιχνίδι. Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ αλλά... παίζουμε ένα παιχνίδι για παιδιά. Υπάρχουν πολλά λεφτά το αναγνωρίζω. Πρέπει να αποδεχθώ την πίεση και να την κοιτάξω στα μάτια. Θα βγω στο παρκέ και θα κάνω ότι ξέρω να κάνω καλύτερα όλη μου τη ζωή, να παίξω μπάσκετ».

Για το Final-Four στο «Telekom Center Athens»: «Μιλάμε συνέχεια για το Final Four στην έδρα μας. Τι καλύτερο υπάρχει από το να κατακτήσεις την EuroLeague στο σπίτι σου, στη χώρα σου, μπροστά στον κόσμο σου».