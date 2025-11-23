O Λούκα Βιλντόζα και η Μίλιτσα Τάσιτς ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά, όπως αποκάλυψαν μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Ο Λούκα Βιλντόζα και η Μίλιτσα Τάσιτς πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και μοιράστηκαν με τους φίλους και τους θαυμαστές τους την είδηση ότι θα φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από τα προσωπικά τους προφίλ στα social media, συνοδευόμενη από μια ζεστή φωτογραφία που αποτυπώνει τη νέα τους ζωή μαζί.

Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε το 2022 στο Βελιγράδι, ενώ ο Αργεντινός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης, το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Βελιγράδι, με κουμπάρο τον Τορνίκε Σενγκέλια. Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία εκείνης της περιόδου ήταν ότι ο Λούκα βαπτίστηκε χριστιανός, ώστε να μπορέσει να ενωθεί με τη σύντροφό του με τα δεσμά του γάμου.

Τώρα, το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή τους ξεκινά με την έλευση του πρώτου τους παιδιού, φέρνοντας χαρά και συγκίνηση σε όλους.