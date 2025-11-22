Περνά στην αντεπίθεση η Φενέρ κατά της Παρτίζαν: «Θα τους καλωσορίσουμε θερμά στην Τουρκία»

Η Φενέρ μέσω δηλώσεων, έδειξε πως...ανυπομονεί για το ματς κόντρα στην Παρτίζαν στην Τουρκία μετά τα όσα έγιναν με το πανό στο γήπεδο των Σέρβων.

Η Παρτίζαν γνώρισε την ήττα στο Βελιγράδι και από τη Φενέρ, με ένα περιστατικό να τραβά τα βλέμματα και να κάνει έξαλλους τους Τούρκους. Η Φενέρ προχώρησε σε καταγγελία για ένα πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της Παρτίζαν και απεικόνιζε τον θάνατο του Μουράτ Α΄ στην μάχη του Κοσόβου από τον Σέρβο ιππότη Μίλος Όμπιλιτς.

Μέλος της διοίκησης της Φενέρ μετά το τέλος του ματς αναφέρθηκε στο πανό και έκλεισε λέγοντας: «Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά και στον επαναληπτικό αγώνα».

«Αυτό το πανό ήταν εκεί από όταν κάναμε προπόνηση στο γήπεδο. Υποβάλαμε καταγγελία στις αρχές, αλλά και πάλι το άφησαν να φαίνεται. Μετά το ματς, μιλήσαμε στις Αρχές και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα. Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες Αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά και στον επαναληπτικό αγώνα» ήταν τα λόγια του.