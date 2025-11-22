Η Φενερμπαχτσέ προχώρησε σε καταγγελία για το πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της Παρτίζαν στο ματς των δύο ομάδων στη Euroleague.

Η Παρτίζαν γνώρισε την ήττα στο Βελιγράδι και από τη Φενέρ, με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να συνεχίζει τις υποχρεώσεις της με ένα σημαντικό διπλό. Πάντως υπήρξε ένα περιστατικό που τράβηξε τα βλέμματα στην αναμέτρηση και οι φιλοξενούμενοι δεν το άφησαν να περάσει έτσι.

Η Φενέρ προχώρησε σε καταγγελία για ένα πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της Παρτίζαν και απεικόνιζε τον θάνατο του Μουράτ Α΄ στην μάχη του Κοσόβου από τον Σέρβο ιππότη Μίλος Όμπιλιτς. Ο Τσεμ Σιρίτσι, μέλος της διοίκησης των Τούρκων έδειξε την ενόχληση για το συγκεκριμένο πανό με δηλώσεις του.

. «Αυτό το πανό ήταν εκεί από όταν κάναμε προπόνηση στο γήπεδο. Υποβάλαμε καταγγελία στις αρχές, αλλά και πάλι το άφησαν να φαίνεται. Μετά το ματς, μιλήσαμε στις Αρχές και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα. Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες Αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά και στον επαναληπτικό αγώνα» ανέφερε.