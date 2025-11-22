Το όνομα του Νάντο Ντε Κολό έπεσε τόσο στο τραπέζι του «Gazz Floor by Novibet», όσο και σε εκείνο του Ολυμπιακού όπου έχει προκύψει εσωτερικό conflict με τον Ιώαννη Παπαπέτρου να στηρίζει αυτή την επιλογή.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague και το Gazzetta είχε το τρίτο... ημίχρονο να παίζεται στο «Gazz Floor by Novibet».

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης μαζί με τον Ιωάννη Παπαπέτρου βρέθηκαν μαζί στο στούντιο και παρέα με τον Hoopfellas σχολίασαν το Ολυμπιακός - Παρί, ανοίγοντας μεγάλη συζήτηση για το θέμα των γκαρντ που επικρατεί στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, πρώτα ο Παπαπέτρου ανέλυε την περίπτωση του Έρικ ΜακΚόλουμ για το αν θα ταίριαζε στον Ολυμπιακό, μιας και ενίσχυσε μεσούσης της περσινής σεζόν και τη Φενέρμπαχτσε με την κατάληξη να είναι γνωστή. Τότε ο Hoopfellas ρώτησε ευθέως για το αν εκείνος θα επέλεγε τον Νάντο Ντε Κολό στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Παπαπέτρου να απαντά χαρακτηριστικά «Κατευθείαν».

Ακολούθησε η συζήτηση όσων βρίσκονταν στο πάνελ για το κατά πόσο θα ταίριαζε ο Γάλλος στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, ενώ εκείνη τη στιγμή ο Αντώνης Καλκαβούρας ανέφερε πως το όνομά του έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως έχει προκύψει εσωτερικό conflict στην ομάδα για την περίπτωσή του.