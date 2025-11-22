Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μόλις πήρε τον λόγο στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί, αποθέωσε την εμφάνιση αντίπαλου γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποθεώνει την εμφάνιση του Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (7/10 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αποθέωσε την απόδοση του αντίπαλου γκαρντ, όταν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Αναλυτικά

«Στο πρώτο δεκάλεπτο σούταρα πολύ καλά, γιατί δεν είχαμε την απαιτούμενη ένταση στην άμυνά μας. Η δεύτερη περίοδος ήταν πολύ διαφορετική και το σκορ εκεί ήταν 37-20. Καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι γιατί ήμασταν συμπαγείς ως το τέλος. Συγχαρητήρια στην Παρί για την όμορφη μπασκετική πρότασή της, με τον τρόπο που παίζουν και εκτελούν τόσο γρήγορα. Φυσικά συγχαρητήρια και στον Ρόμπινσον που είχε ένα φανταστικό παιχνίδι».