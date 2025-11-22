Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοβ, για το αν είναι επηρεασμένος από την κριτική που δέχεται.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρί με 98-86,στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νομίζω πως είναι γενικά επηρεασμένος. Νομίζω πως αυτό το πράγμα θέλει γενικά μια διαχείριση. Από την άλλη όταν έχει social media, και σου γράφουν στα μηνύματα και τα 900 να ειναι αποθεωτικά και τα 50 είναι έτσι και έτσι θα σε βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο. Το ‘χω δει σε όλους τους σε όλους τους αναγνωρίσιμους ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία και νομίζω ισχύει παντού. Αυτή είναι η κατάσταση πως να τη σχολιάσω είναι μια λαίλαπα. Νομίζω είναι στα πλαίσια αυτή τη στιγμή στην εξέλιξη ενός παίκτη πως διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα . Κάποιος δουλεύει στις δεξιότητές του, στα θετικά ή τα αρνητικά σημεία του παιχνιδιού του είναι πολύ σημαντικό κομμάτι πως να διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ αποφασιστικό για την καριέρα του αυτό.»

Και σε εκείνο το σημείο τοποθετήθηκε και ο Χρήστος Μπαφές, λέγοντας:

«Παλιά οι ομάδες έκαναν μαθήματα στους παίκτες όταν μιλάνε στα media να είναι προσεκτικοί, τώρα κάνουν πως να διαχειρίζονται τα media, σημεία των καιρών δυστυχώς».