Μπαρτζώκας: «Αντί να μας γίνει κριτική για το ότι δεν παίξαμε καλά στο Μιλάνο, έλεγαν για το ποιος έπρεπε να πάρει το τελευταίο σουτ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην κριτική που δέχτηκε η ομάδα του, μετά την ήττα στο Μιλάνο και τόνισε πως έγινε για τους λάθος λόγους.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να απαντάει στην κριτική που δέχτηκε η ομάδα του στο Μιλάνο, την περασμένη εβδομάδα.

Απάντησε στο γεγονός ότι καλείται να απαντάει συνεχώς για τον αντικαταστάτη του Κίναν Έβανς, ενώ τόνισε πως η κριτική που έπρεπε να γίνει στο Μιλάνο, είχε να κάνει με το πόσο άσχημη ήταν η απόδοση της ομάδας.

Η δήλωση του Μπαρτζώκα

«Κάθε φορά που καλούμαι να απαντήσω, δε θέλω να πω πέφτω σε ολισθήματα. Ο κόσμος προσπαθεί να εκλάβει τα λόγια μου με τον τρόπο που θέλει. Αυ΄τος είναι ο Ολυμπιακός, η πίεση. Το δημιουργήσαμε πηγαίνοντας στο Final Four, παίρνοντας τίτλους. Ο κόσμος είναι απαιτητικός αλλά πάντα θα είναι. Από την άλλη είναι πολύ υποστηρικτικός, έχουμε παντού την υποστήριξη. Υπάρχουν ματς που θα παίζουμε καλά και άλλα όχι. Με το Μιλάνο τέθηκε ένα ερώτημα ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ, ενώ η κριτική που έπρεπε να γίνει σε εμένα, όχι στην ομάδα, είναι ότι δεν παίξαμε καλά, ήμασταν χάλια.

Αυτή είναι σεβαστή και είμαστε υπεύθυνοι, ο προπονητής πρώτος. Μετά γίνεται σπέκουλα, ποιος έπρεπε να πάρει το σουτ, ποια ζευγάρια ταιριάζουν. Δεν έχω πρόβλημα, ξέρω που είμαι. Ανακουφιστήκαμε από αυτήν τη νίκη. Η προηγούμενη ήττα προήλθε μετά από τρεις νίκες και σήμερα κερδίσαμε πάλι. Υπάρχει μια γενικευμένη θεωρία ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κινήσεις. Ο κύκλος επηρεάζει τους παίκτες περισσότερο»