Φουρνιέ: «Προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρί με 98-86 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με το Εβάν Φουρνιέ να μιλάει μετά το ματς και να αναφέρεται στη νίκη της ομάδας του.

Την 8η νίκη του σε 12 ματς βρήκε ο Ολυμπιακός επικρατώντας της Παρί με 98-86 στο ΣΕΦ, με τον Εβάν Φουρνιέ να αναφέρεται στις δηλώσεις του για την κρισιμότητα της νίκης και τις νέες ισορροπίες που έπρεπε να βρουν οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε, έβαζαν σουτ και μας δυσκόλεψαν. Έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο για να κερδίσουμε, ακόμη και αν δεν ήμασταν στην καλύτερή μας βραδιά.

Έχουμε διαφορετικές ισορροπίες φέτος, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ομάδα με τον τρόπο που μπορούμε και να ενσωματωθούμε στους διαφορετικούς μας ρόλους»