Η δοκιμασία του Ολυμπιακού & το αίνιγμα Λεσόρ με Παπαπέτρου-Hoopfellas | Gazz Floor LIVE by Novibet

Το Gazz Floor by Novibet είναι και πάλι μαζί σας, αμέσως μετά το τέλος του Ολυμπιακός - Παρί για την 12η αγωνιστική της EuroLeague. Η υπόθεση «Λεσόρ» κι όλα όσα προκύπτουν από το... ρεπορτάζ μέσα από τα παρκέ!

Το Gazz Floor by Novibet ειναι και παλι μαζι σας, αμέσως μετά το τέλος του Ολυμπιακός - Παρί για την 12η αγωνιστική της EuroLeague!

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης μαζί φυσικά με τον Ιωάννη Παπαπέτρου θα βρίσκονται μαζί στο στούντιο και θα σχολιάζουν το Ολυμπιακός - Παρί, αλλά και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Ντουμπάι!

Μαζί τους και ο Hoopfellas, ο οποίος σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τα όσα είδαμε (και θα δούμε) από τις δύο ελληνικές ομάδες.

Οι Αχιλλέας Μαυροδόντης και Δημήτρης Οικονόμου μεταφέρουν από το ΣΕΦ όλο το ρεπορτάζ και το τρίτο ημίχρονο του Ολυμπιακός - Παρί, ενώ ο Γιώργος Κούβαρης σχολιάζει το Παναθηναϊκός - Ντουμπάι και την μεγάλη πράσινη νίκη.

Επιπλέον, ο Βασίλης Βλαχόπουλος μας μεταφέρει όλα τα νέα του μπασκετικού Άρη. Φυσικά δεν θα λείψει το… ψαλτήρι απο τον Νίκο Παπαδογιάννη.

Ραντεβού αμέσως μετά το Ολυμπιακός - Παρί για ακόμη ένα απολαυστικό Gazz Floor by Novibet!