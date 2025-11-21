Παναθηναϊκός: Τα έργα για τις σουίτες στο Telekom Center Athens
Ο Παναθηναϊκός, έχοντας σε μεγάλη μέρα τους Ναν (22π.), Γκραντ (15π.) και Σλούκα (15π., 5ασ.) και παίζοντας εντυπωσιακή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη κόντρα στην Ντουμπάι (103-82) και ανέβηκε στο 8-4 στην φετινή EuroLeague.
Πάντως δεν σταματάνε τα έργα στο Telekom Center Athens με σκοπό να ομορφύνει κι άλλο το γήπεδο. Μπαίνουν συνεχώς νέες πινελιές και ετοιμάζονται και οι σουίτες. Κάτι που φάνηκε και στο ματς κόντρα στην Ντουμπάι BC.
Δείτε το video του Gazzetta με το σημείο που θα βρίσκονται οι σουίτες του γηπέδου όταν ολοκληρωθούν
☘️💪 Ο Παναθηναϊκός αναμένεται την δημιουργία πέντε ορισμένων σουιτών, με στόχο τη συνεχόμενη αναβάθμιση και το Gazzetta σας παρουσιάζει το σημείο το οποίο θα γίνει η πραγματοποίηση των έργων !!!#paobc pic.twitter.com/cneCVMKbDT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 21, 2025
