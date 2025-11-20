Γκόλεματς: «Όταν μπαίνει στην εξίσωση και το ΟΑΚΑ είναι δύσκολο να τους σταματήσεις»

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς, μίλησε αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό με 103-82, δίονοντας συγχαρητήρα στην ομάδα του Έργκιν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ντουμπάι BC με 103-82, με τον Γιούριτσα Γκόλεματς, να ανφέρεται στα προβήλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του και του κόστισαν τη νίκη.

Η Ντουμπάι BC, έφτασε τις επτά ήττες και έπεσε στην 13η θέση του βαθμολογικού πιίνακα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκόλεματς:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη δίκαια νίκη. Δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο στην επιθετικότητά του. Παίξαμε ατομικά. Ψάχναμε ατομικές λύσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μερικά λάθη και εύκολα καλάθια. Όταν μπαίνει στην εξίσωση και το ΟΑΚΑ είναι δύσκολο να τους σταματήσεις. Δεν καταφέραμε να σταματήσουμε το μομέντουμ και πήρε μία δίκαια νίκη ο Παναθηναϊκός».