Ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε υποβασταζόμενος κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου κόντρα στην Ντουμπάι BC προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού.

O Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens και θα ψάξει άλλη μια νίκη στη Euroleague μετά από το 2/2 εκτός έδρας που είχε καταφέρει στη «διαβολοβδομάδα».

Η «καυτή» ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι φίλοι του τριφυλλιού, έδωσε κίνητρο στην ομάδα του Εργκίν Άταμανμ, ωστόσο ένα ακόμα πρόβλημα ήρθε να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα.

Ο άτυχος ήταν ο Τσέντι Όσμαν που βγήκε από το παρκέ 2:22 πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου έχοντας ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο. Πέρασε στον πάγκο κι έπειτα οδηγήθηκε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια.

Δείτε το βίντεο