Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC: Ο Όσμαν αποχώρησε υποβασταζόμενος στο πρώτο δεκάλεπτο
O Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens και θα ψάξει άλλη μια νίκη στη Euroleague μετά από το 2/2 εκτός έδρας που είχε καταφέρει στη «διαβολοβδομάδα».
Η «καυτή» ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι φίλοι του τριφυλλιού, έδωσε κίνητρο στην ομάδα του Εργκίν Άταμανμ, ωστόσο ένα ακόμα πρόβλημα ήρθε να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα.
Ο άτυχος ήταν ο Τσέντι Όσμαν που βγήκε από το παρκέ 2:22 πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου έχοντας ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο. Πέρασε στον πάγκο κι έπειτα οδηγήθηκε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια.
