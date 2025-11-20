Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί (21/11, 21:15), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ξεχωριστή αναμέτρηση για τον Τάισον Γουόρντ, καθώς θα βρεθεί για πρώτη φορά ως αντίπαλος με την πρώην ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα η Παρί μέσω ανακοίνωσή της, εξέφρασε την αγάπη της στον φόργουορντ του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο».

Ο Γουόρντ, φόρεσε τη φανέλα της Παρί για δύο χρόνια και στην περσινή παρθενική του σεζόν στην EuroLeague, μέτρησε 10.9 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ο σε 34 αναμετρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρί:



«Το εμβληματικό πρόσωπο της πρωταθλήτριας Γαλλίας Paris Basketball, Tyson Ward, θα αντιμετωπίσει τους πρώην συμπαίκτες του την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ένας από τους πέντε παίκτες που αποκτήθηκαν από τη Βόννη το καλοκαίρι του 2023, ο Φλοριδιανός γρήγορα καθιερώθηκε ως βασικό μέλος της παριζιάνικης ομάδας. Υπό τις οδηγίες του Τόμας Ίσαλο και στη συνέχεια του Τιάγκο Σπλίττερ, είχε μέσο όρο περισσότερους από 10 πόντους ανά αγώνα για δύο σεζόν και κέρδισε τέσσερις μεγάλους τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του γαλλικού πρωταθλήματος του 2025. Εκτιμημένος από όλους στον σύλλογο, ο Tyson Ward θεωρείται πλέον θρύλος του μπάσκετ της Παριζιάνικης ομάδας.

Παίζοντας τώρα για τον Ολυμπιακό, τον ηγέτη της τελευταίας κανονικής περιόδου, ο Tyson Ward συνεχίζει να αποδίδει καλά τόσο σε εθνικό όσο και σε ηπειρωτικό επίπεδο».