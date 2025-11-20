Παναθηναϊκός - Ντουμπάι: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Euroleague
Η 12η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται και απόψε (20/11) μπαίνει στη δράση και ο Παναθηναϊκός.
Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν περιμένει στο Telecom Center Athens την Ντουμπάι, σε μια αναμέτρηση που φυσικά ξεκάθαρος στόχος είναι μια ακόμη νίκη, η 8η (αν έρθει) στο θεσμό. Τζάμπολ στις 21:15 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.
Το μενού ωστόσο ξεκινάει... νωρίτερα, καθώς στις 19:30 στην Τουρκία, η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (Novasports 5) με τον Τσάβι Πασκουάλ πλέον στον πάγκο της.
Στις 21:30 στο Μιλάνο η Αρμάνι φιλοξενεί την Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports Start) ενώ η βραδιά κλείνει στη Μαδρίτη, με τη Ρεάλ να παίζει με την Ζάλγκιρις (21:45, Novasports 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα (19:30, Novasports 5)
- Παναθηναϊκός - Ντουμπάι (21:15, Novasports Prime)
- Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Start)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις (21:45, Novasports 4)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.