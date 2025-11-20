Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα των «πρασίνων», αλλά και των υπολοίπων αναμετρήσεων της Euroleague

Η 12η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται και απόψε (20/11) μπαίνει στη δράση και ο Παναθηναϊκός.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν περιμένει στο Telecom Center Athens την Ντουμπάι, σε μια αναμέτρηση που φυσικά ξεκάθαρος στόχος είναι μια ακόμη νίκη, η 8η (αν έρθει) στο θεσμό. Τζάμπολ στις 21:15 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.

Το μενού ωστόσο ξεκινάει... νωρίτερα, καθώς στις 19:30 στην Τουρκία, η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (Novasports 5) με τον Τσάβι Πασκουάλ πλέον στον πάγκο της.

Στις 21:30 στο Μιλάνο η Αρμάνι φιλοξενεί την Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports Start) ενώ η βραδιά κλείνει στη Μαδρίτη, με τη Ρεάλ να παίζει με την Ζάλγκιρις (21:45, Novasports 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας