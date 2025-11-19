Η Βίρτους Μπολόνια θα υποδεχτεί κανονικά τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, παρά το αίτημα της αναβολής του δημάρχου της ιταλικής πόλης, Ματέο Λεπόρε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ματέο Λεπόρε μαζί με την ιταλική αστυνομία είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους, για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης κόντρα στη Μακάμπι.

Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο Sportando, ο δήμαρχος της πόλης, ανακοίνωσε πως ο Υπουργός Εσωτερικών μαζί με τον Νομάρχη επέμειναν πως θα διεξαχθεί κανονικά το ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δημάρχου της Μπολόνια:

«Εξέφρασα την αντίθεσή μου, όμως ο νομάρχης και ο Υπουργός Εσωτερικών επέμειναν πως οι συνθήκες δημόσιας τάξης και σεβασμού υπάρχουν για να επιτρέπουν να διοργανωθεί ο αγώνας. Αυτό το αναγνωρίζω.

Οι διαμαρτυρίες είναι σοβαρές και για ένα διεθνές ζήτημα μείζονος σημασίας. Πρέπει να τις διαχειριζόμαστε με το μυαλό και όχι με τους μύες. Το υπουργείο αποφάσισε να τις διαχειριστεί με τους μύες και έχει την ευθύνη για αυτό».