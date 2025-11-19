Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τη 12η αγωνιστική
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμείωτο το ενδιαφέρον στον «στίβο» της φετινής Euroleague. Κι αυτή η εβδομάδα είναι ξεχωριστή, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε... Fantasyακό επίπεδο.
Η δεύτερη ζώνη απεριόριστων αλλαγών στο Euroleague Fantasy Challenge είναι γεγονός και στο νέο επεισόδιο Euroleague Fantasy Rules powered by bwin, επίσημης χορηγού του Euroleague Fantasy, έχουμε... παρέλαση νέων παικτών.
Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Νίκος Καρφής και Δημήτρης Οικονόμου παρουσιάζουν τις... φρέσκες ομάδες τους και αναλύουν το τοπίο σε εβδομάδα με απεριόριστες αλλαγές, πριν από το πρώτο τζάμπολ της 12ης αγωνιστικής!
Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:
Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.
Κωδικός: 116450-CGISY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.