Το Gazz Floor by Novibet ειναι επιστρέφει στις 16:15 με όλα τα νέα της επικαιρότητας! Οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης, Ευτυχία Οικονομίδου και φυσικά ο Ιωάννης Παπαπέτρου βρίσκονται μαζί στο στούντιο και σχολιάζουν τα μπασκετικά τεκταινόμενα, την ώρα που ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Παναθηναϊκός σέντερ, ο Άρης απέκτησε τον Άντζουσιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μας ανησυχεί λόγω του τραυματισμό του.

Το Gazz Floor by Novibet ειναι και παλι μαζι σας με πλούσιο ρεπορταζ και αναλύσεις! Οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης, Ευτυχία Οικονομίδου και φυσικά ο Ιωάννης Παπαπέτρου βρίσκονται μαζί στο στούντιο και σχολιάζουν την επικαιρότητα.

Ο Δημήτρης Οικονόμου παραθέτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ, ενώ ο Γιώργος Κούβαρης σχολιάζει τα πάντα γύρω από τον Παναθηναϊκό και τον ψηλό που αναζητούν οι Πράσινοι.

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος απο την Θεσσαλονίκη παραθέτει όλα τα νέα του Άρη, ο οποίος απέκτησε τον Ντανίλο Άντζουσιτς, ενώ ο Γιάννης Πάλλας παραθέτει τα δεδομένα γύρω από την δύσκολη κατάσταση στον Πανιώνιο.

Φουλ ανάλυση για NBA από την Ευτυχία Οικονομίδου, με τα τελευταία νέα για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και ένα απολαυστικό… ψαλτήρι απο τον Νίκο Παπαδογιάννη.

Ραντεβού στις 16:15 για ακόμη ένα απολαυστικό Gazz Floor by Novibet!