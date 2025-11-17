Οι οπαδοί της Βίρτους Μπολόνια και της Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα παιχνίδια με τη Μακάμπι και τη Χάποελ αντίστοιχα και οι ιταλικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι ιταλικές ομάδες ετοιμάζονται να υποδεχτούν στη 12η αγωνιστική Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον κόσμο τους να ετοιμάζει διαμαρτυρίες.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Βίρτους, η οποία υποδέχεται στην Paladozza τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή (21/11 - 21:30), έχουν καλέσει σε συγκέντρωση έξω από το γήπεδο. Μία συγκέντρωση που έχει κεντρικό σύνθημα το «Δείξτε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ», όπως αναφέρει το Sportando.

Κάτι που έχει προκαλέσει ανησυχίες στον Δήμαρχο της πόλης, που πρότεινε μεταφορά του αγώνα ή αλλαγή ημερομηνίας, αλλά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά.

Μία ημέρα νωρίτερα, στο Μιλάνο, η Αρμάνι φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Με την κατάσταση εκεί να είναι πιο ήρεμη, αλλά οι οργανωμένοι της Ολίμπια, έχουν πρόθεση να εκφράσουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, τονίζοντας πως η EuroLeague θα έπρεπε να αποκλείσει τις ομάδες από το Ισραήλ.

Φυσικά, τα μέτρα θα είναι αυξημένα και στις δύο πόλεις, για τις πιθανές κινητοποιήσεις των φιλάθλων κατά του Ισραήλ.