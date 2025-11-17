EuroLeague:Το buzzer beater του Ναν κόντρα στην Μπασκόνια στην κορυφή του Top-10 του Οκτωβρίου!

Ο Κέντρικ Ναν με το φοβερό buzzer beater του στο ματς κόντρα στην Μπασκόνια, βρέθηκε στο Top-10 των καλύτερων στιγμών της EuroLeague για τον μήνα Οκτώβριο.

Ο πρώτος μήνας της EuroLeague είχε πολλές εντυπωσιακές στιγμές, όμως καμία δεν συζητήθηκε περισσότερο από το σουτ του Κέντρικ Ναν στην εκπνοή του ματς κόντρα στην Μπασκόνια, το οποίο αναδείχθηκε ως η κορυφαία φάση του Οκτωβρίου.

Τότε, ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Χώρα των Βάσκων απέναντι στη Μπασκόνια, επικρατώντας με 84-86 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017 σημειώνοντας το νικητήριο σουτ.

Έτσι ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στην κορυφή του Top-10 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τον μήνα Οκτώβριο.

 

