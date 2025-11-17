EuroLeague:Το buzzer beater του Ναν κόντρα στην Μπασκόνια στην κορυφή του Top-10 του Οκτωβρίου!
Ο πρώτος μήνας της EuroLeague είχε πολλές εντυπωσιακές στιγμές, όμως καμία δεν συζητήθηκε περισσότερο από το σουτ του Κέντρικ Ναν στην εκπνοή του ματς κόντρα στην Μπασκόνια, το οποίο αναδείχθηκε ως η κορυφαία φάση του Οκτωβρίου.
Τότε, ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Χώρα των Βάσκων απέναντι στη Μπασκόνια, επικρατώντας με 84-86 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.
Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017 σημειώνοντας το νικητήριο σουτ.
Έτσι ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στην κορυφή του Top-10 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τον μήνα Οκτώβριο.
The first full month of the season delivered in high drama, clutch buckets, and insane highlight plays 🤯
Check out the Top 10 Plays from October, NOW! Agree with number 1? 👀
Top Plays of the Month I @etihad pic.twitter.com/g3M0xu4MgW— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2025
