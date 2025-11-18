Ο Μάρκο Μπελινέλι στο Gazzetta: Η εξομολόγηση της καριέρας του!

Ο Μάρκο Μπελινέλι κρέμασε πριν από μερικούς μήνες τη φανέλα του και μιλώντας αποκλειστικά στο Gazzetta έκανε ένα μίνι flash back στην καριέρα του, στάθηκε στη χρυσή εποχή των Σαν Αντόνιο Σπερς στο ΝΒΑ, ενώ αναφέρθηκε στα νέα του καθήκοντα όπως επίσης και στη συνεργασία του με τον Εργκίν Άταμαν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

18 Αυγούστου 2025. Ο Μάρκο Μπελινέλι ανακοινώνει με κάθε επισημότητα ότι είχε φτάσει το πλήρωμα του μπασκετικού του χρόνου.

«Έδωσα την καρδιά μου.

Έδωσα όλο μου το ‘είναι’.

Καθημερινά.

Το μπάσκετ μού έδωσε τα πάντα… κι εγώ του έδωσα ό,τι είχα.

Δεν είναι εύκολο το ‘αντίο’.

Αλλά είναι ώρα.

Θα θυμάμαι για πάντα κάθε συναίσθημα, κάθε θυσία, κάθε επευφημία.

Ευχαριστώ όλους όσοι πίστεψαν σε εμένα.

Στην επόμενη γενιά αφήνω ένα όνειρο.

Κάντε το να αξίζει».

Αυτό ήταν το ποστάρισμα του «Μπέλι» στο Instagram ύστερα από 23 χρόνια καριέρας. Ύστερα από μια ολόκληρη ζωή μέσα στα παρκέ. Όμως και έχοντας κλείσει τα 39 του από τον περασμένο Μάρτιο, ένιωσε ότι έπρεπε να κρεμάσει τα μπασκετικά του παπούτσια. Να βάλει τέλος σε ένα μοναδικό ταξίδι, το οποίο είχε ξεκινήσει από το Σαν Τζοβάνι ιν Περσιτσέτο της Μπολόνια, συνεχίστηκε για 11 χρόνια στο NBA με πολλές επιτυχίες και κατέληξε από εκεί όπου -ουσιατικά- είχε ξεκινήσει. Στην αγαπημένη του, Βίρτους Μπολόνια.

Το Gazzetta βρέθηκε στην... ιταλική μπασκετούπολη της περιοχής Εμίλια-Ρομάνια και μίλησε με τον Μάρκο Μπελινέλι, ο οποίος άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του. Για ποιον λόγο αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους. Για τον νέο του ρόλο στην Βίρτους. Για την αγάπη του για την ομάδα της Μπολόνια λέγοντας ότι θα γεμίσει το πρόσωπό του δάκρυα εάν δεν τη φανέλα του να αποσύρεται από την Βίρτους, Για τα 11 χρόνια στο NBA και το «σχολείο» δίπλα από τον μεγάλο Γκρεγκ Πόποβιτς.

Για τη συνεργασία του με τον Εργκίν Άταμαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000 στην Φοριτούντο Μπολόνια. Για το αν υπήρξε ποτέ ελληνική προσέγγιση. Για την Euroleague. Τους «αιωνίους» της Ελλάδας. Για το μεγάλο του αποθυμένο με την εθνική Ιταλίας.

Ο σπουδαίος Μάρκο Μπελινέλι, τα είπε όλα...

«Ήταν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω»

- Μάρκο, μετά από μια τόσο μακρά και επιτυχημένη καριέρα, αποφάσισες να κρεμάσεις τη φανέλα του αλλά να παραμείνεις δίπλα στην Βίρτους Μπολόνια έχοντας έναν νέο ρόλο ως πρεσβευτής και σύμβουλος μπάσκετ της ομάδας. Πώς προέκυψε;

«Μετά την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Μπρέσια, ένιωσα πως αυτό ήταν το ιδανικό τέλος για την καριέρα μου. Ήμουν ευτυχισμένος, γιατί ο πρόεδρος της Βίρτους, ο κύριος Ζανέτι, μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω μέσα στον οργανισμό, ως το πρόσωπο της ομάδας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτός ο ρόλος. Μπορώ να βοηθήσω τη Βίρτους να γίνει ακόμα καλύτερη, να προσφέρω την εμπειρία και τις γνώσεις μου. Είμαι πραγματικά περήφανος και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταθώ στο ύψος αυτής της ευκαιρίας».

- Πόσο δύσκολο ήταν να «σκοτώσεις» τον παίκτη μέσα σου και να κάνεις κάτι τόσο διαφορετικό; Σου λείπει καθόλου το μπάσκετ;

«Να σου πω την αλήθεια, όχι ιδιαίτερα. Άλλωστε είμαι συνέχεια στο γήπεδο από τη στιγμή που βρίσκομαι στη Βίρτους Μπολόνια, έστω και σε διαφορετικό πόστο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει. Ήταν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω, να αφήσω πίσω το παρκέ και να ζήσω τη ζωή μου αλλιώς. Μέσα από αυτό τον νέο ρόλο και κοντά στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου και στις δύο κόρες μας. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για αυτή τη νέα φάση που βρίσκομαι».

- Κοιτώντας πίσω, ποιες ήταν οι στιγμές στην καριέρα σου οι οποίες σε διαμόρφωσαν περισσότερο, ως παίκτη και ως άνθρωπο;

«Ξεκίνησα επαγγελματικά στα 16 μου και σταμάτησα στα 39. Στην πορεία είχα και καλές και δύσκολες στιγμές, αλλά πάντα προσπαθούσα να βελτιώνομαι. Ξέρεις, όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος. Είχα την τύχη να δουλέψω με προπονητές που πίστεψαν σε μένα και μου έδωσαν χώρο να δείξω το ταλέντο μου. Έπαιξα 13 χρόνια στο ΝΒΑ και κατέκτησα το πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Είμαι πολύ περήφανος για όσα έζησα».

«Ο Πόποβιτς μου έμαθε πώς να είμαι καλύτερος μπασκετμπολίστας και άνθρωπος»

- Μιας και αναφέρθηκες στους Σαν Αντόνιο Σπερς και στο πετυχημένο σου πέρασμα από το ΝΒΑ, θα κάνω skip κάποιες ερωτήσεις και θα σταθώ τώρα στα χρόνια σου στην Αμερική. Ειδικά στο 2014, όταν και κατέκτησες το δαχτυλίδι. Τι έκανε εκείνη την ομάδα τόσο ξεχωριστή; Πώς βίωσες εκείνα τα χρόνια;

«Ήταν μια απίστευτη ομάδα. Από που να αρχίσω και που να τελειώσω… Ντάνκαν, Τζινόμπιλι, Πάρκερ, Σπλίτερ, Ντιαό… Ήταν τιμή μου να παίζω δίπλα τους. Και εκτός γηπέδου ήμασταν μια οικογένεια. Τρώγαμε όλοι μαζί, με τους προπονητές και φυσικά με τον κόουτς Πόποβιτς. Η οργάνωση ήταν υποδειγματική. Εκείνη τη χρονιά όλα πήγαν τέλεια: Κερδίσαμε το πρωτάθλημα ενώ λίγο νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στο All Star Game που είχε διεξαχθεί τον Φεβρουάριο στη Νέα Ορλεάνη, εγώ κέρδισα τον διαγωνισμό τριπόντων του ΝΒΑ. Ήταν απλώς μια μαγική σεζόν».

- Γενικά είχες μια καλή σεζόν τότε με 11.5 πόντους κατά μέσο όρο στο NBA.

«Ναι, ναι. Ισχύει. Θυμάμαι όταν είχαν υπογράψει το συμβόλαιο με τους Σπερς, είχα στο μυαλό μου ότι είχαμε χάσει το πρωτάθλημα πριν από μερικούς μήνες από τους Μαϊάμι Χιτ του Λεμπρόν Τζέιμς. Τότε που αν θυμάσαι είχε σκοράρει ο Ρει Άλεν το τρίποντο από τη γωνία και είχε αλλάξει την μοίρα των τελικών στέλνοντας το ματς στην παράταση με αποτέλεσμα στη συνέχεια να πάρουν τον τίτλο οι Χιτ. Ε, στο πρώτο meeting που κάναμε μετά ως ομάδα καθίσαμε και είδαμε όλο το ματς. Και δώσαμε κάτι σαν υπόσχεση ότι θα βελτιωθούμε, θα γίνουμε καλύτεροι παίκτες, θα γίνουμε καλύτερη ομάδα και ότι θα πάμε στους τελικούς για να πάρουμε αυτό που είχαμε χάσει. Και τα καταφέραμε. Και θεωρώ ότι είχαμε παίξει τρομερό μπάσκετ εκείνη τη σεζόν. Γυρίζαμε ωραία τη μπάλα, είχαμε συνεργασίες και σε γενικές γραμμές με το απλό μπάσκετ καταφέραμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος».

- Και μιλάμε τότε για το ματς το οποίο πέρασε στην ιστορία ως την μη απόφαση του Γκρεγκ Πόποβιτς να κάνει φάουλ στην τελευταία κατοχή των Χιτ…

«Πολλοί μιλάνε και λένε διάφορα. Εάν έπρεπε ή δεν έπρεπε να κάνει φάουλ. Θα σου πω κάτι πάντως. Τώρα που δεν είμαι παίκτης και βλέπω τα πράγματα απ’ έξω, εάν ήμουν προπονητής θα έκανα πάντα φάουλ. Πάντα».

- Μιλώντας για τον Γκρεγκ Πόποβιτς, τι θυμάσαι περισσότερο από αυτόν;

«Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και σπουδαίος προπονητής. Μου έμαθε πολλά, όχι μόνο για το παιχνίδι, αλλά και για τη ζωή. Να είμαι καλύτερος μπασκετμπολίστας και καλύτερος άνθρωπος. Πάντα έλεγε ότι το μπάσκετ δεν είναι το παν. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά, να θυσιάζεσαι, να προπονείσαι, αλλά να θυμάσαι ότι υπάρχουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά στη ζωή. Αυτό ήταν ένα σπουδαίο μάθημα».

- Ήταν τόσο χαλαρός και γενικά αστειευόταν στην καθημερινότητα της ομάδας όσο έδειχνε να είναι εκτός παρκέ;

«Ναι, έχει χιούμορ, αλλά είναι και πολύ σοβαρός όταν πρέπει».

«Μεγάλη τιμή εάν η Βίρτους αποσύρει τη φανέλα μου, θα συγκινηθώ»

- Στα 13 χρόνια στο ΝΒΑ, ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες;

«Έμαθα να δουλεύω καθημερινά για να γίνομαι καλύτερος. Από μικρός ονειρευόμουν να παίξω στο ΝΒΑ, να κερδίσω ένα πρωτάθλημα, να ζήσω αυτό το όνειρο. Και τα κατάφερα. Το μπάσκετ μου έδωσε πολλά. Μου έμαθε πειθαρχία, με έκανε καλύτερο άνθρωπο, μου έδωσε φίλους και εμπειρίες ζωής. Παρακολουθούσα από μικρός μπάσκετ, έβλεπα ΝΒΑ, παρακολουθούσα τον Μάικλ Τζόρνταν και ήταν παιδικό όνειρο να βρεθώ και εγώ εκεί. Φυσικά, μερικές φορές μου λείπει να μπω στο γήπεδο, να παίξω, να πετύχω ένα τρίποντο, αλλά είχε έρθει η ώρα να σταματήσω. Είχα μια πολύ καλή καριέρα και το πιο σημαντικό για εμένα είναι είναι ότι έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα μέσα στο παρκέ».

- Και επέστρεψες στην Ιταλία όπου έκλεισες την καριέρα σου στη Βίρτους…

«Ναι ακριβώς. Μετά από 13 χρόνια στο ΝΒΑ, το να επιστρέψω στη Μπολόνια και να παίξω μπροστά στον κόσμο μου ήταν κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ τον κύριο Ζανέτι και τη Βίρτους που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Τα τελευταία πέντε χρόνια στην Μπολόνια, με την οικογένειά μου και τους φίλους μου, ήταν απλώς απίθανα. Και δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ».

- Θα ήθελες να δεις τη φανέλα σου να αποσύρεται από τη Βίρτους;

«Θα ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Κάθε φορά που βλέπω τέτοιες στιγμές, κάποιο αφιερωματικό βίντεο για κάποιον που έχει σταματήσει το μπάσκετ και αποσύρουν τη φανέλα του, δακρύζω. Είναι κάτι σπουδαίο. Κάτι πολύ μεγάλο όταν αποσύρεται η φανέλα με τον αριθμό που φορούσες. Αν συμβεί, θα είναι μεγάλη τιμή, αλλά αυτή η απόφαση ανήκει στην ομάδα, όχι σε μένα. Εγώ είμαι ήδη χαρούμενος με όσα έχω πετύχει».

«Το ΟΑΚΑ από τις καλύτερες ατμόσφαιρες, ήξερα ότι ο Αταμάν θα πετύχει τόσο πολύ από τα χρόνια της Φορτιτούντο»

- Δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω: Στη διάρκεια της καριέρας σου σε προσέγγισε ποτέ κάποια από τις δύο ελληνικές ομάδες; Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός;

«Όχι, ποτέ. Όμως πάντα ήταν ιδιαίτερο να παίζω εναντίον τους και πιο συγκεκριμένα απέναντι σε σπουδαίους παίκτες όπως ο Διαμαντίδης ή ο Σπανούλης. Είναι φανταστικό να αγωνίζεσαι σε τέτοια γήπεδα, με αυτό το πάθος στις εξέδρες».

- Μιας και αναφέρθηκες στα γήπεδα, ποια ήταν η πιο «εχθρική» ατμόσφαιρα που έχεις ζήσει στην Euroleague; Με την πιο καυτή ατμόσφαιρα;

«Σίγουρα το ΟΑΚΑ, αλλά και τα γήπεδα του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν. Επίσης, η Ζαλγκίρις στο Κάουνας έχει φανταστική ατμόσφαιρα».

- Όταν ήσουν στη Φορτιτούντο Μπολόνια, συνεργάστηκες με τον Εργκίν Αταμάν, που τώρα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Τι θυμάσαι από εκείνη την εμπειρία;

«Ήμουν πολύ νέος τότε, αλλά πάντα μου έδινε χρόνο συμμετοχής και εμπιστοσύνη. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και σίγουρα ένας από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης».

- Περίμενες τότε ότι 15 χρόνια αργότερα θα μπορούσε να είχε κερδίσει τρία τρόπαια της Euroleague;

«Ειλικρινά; Ναι, το περίμενα. Είναι πολύ έξυπνος, ξέρει τα πάντα για το παιχνίδι, ξέρει πώς να κερδίζει. Έχει πάντα καλές ομάδες και ξέρει να τις χτίζει σωστά. Του αξίζουν όλες αυτές οι επιτυχίες. Και είδαμε επίσης ότι και με την Εθνική Τουρκίας έφτασε στον τελικό του Eurobasket και θα μπορούσε να είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Οπότε τίποτε δεν είναι τυχαίο για τον Άταμαν».

- Να κάνεις και μια πρόβλεψη για το φετινό Final Four της Euroleague; Ποιες ομάδες θα διάλεγες;

«Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Μπαρτσελόνα και Μονακό».

«Ανεκπλήρωτη επιθυμία ότι δεν κατέκτησα κάτι με την εθνική Ιταλίας»

- Και ποιοι είναι οι στόχοι της Βίρτους Μπολόνια φέτος στην Euroleague;

«Στόχος της Βίρτους είναι τα playoffs. Δεν θα είναι όμως καθόλου εύκολο. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζετ και πιο γεμάτα ρόστερ. Και περισσότερες πιθανότητες με το μέρος τους. Εμείς έχουμε νέους παίκτες που χρειάζονται χρόνο να βελτιωθούν, όμως θα παλέψουμε σκληρά, θα κάνουμε δύσκολη τη ζωή κάθε αντιπάλου και φυσικά θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε ξανά το ιταλικό πρωτάθλημα. Όμως η Euroleague είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ο στόχος όλων είναι να μπούμε στα playoffs, αλλά αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο».

- Ξέρω ότι αγαπάς πολύ την εθνική ομάδα της Ιταλίας και την υπηρέτησες για χρόνια. Τι σημαίνει για σένα να φοράς τη φανέλα της;

«Είναι κάτι ξεχωριστό. Έπαιζα στην εθνική σχεδόν κάθε καλοκαίρι ενώ ήμουν στο ΝΒΑ. Περνούσα όλη τη σεζόν στο ΝΒΑ και τα καλοκαίρια τα περνούσα με την εθνική Ιταλίας. Ήταν πάντα χαρά να βρίσκομαι με καλούς φίλους και συμπαίκτες, προσπαθώντας να πετύχουμε κάτι μεγάλο. Δυστυχώς δεν κατακτήσαμε ποτέ κάποιο μετάλλιο, και αυτό είναι κάτι που μου λείπει, μια ανεκπλήρωτη επιθυμία».

- Τι χρειάζεται η Ιταλία για να φτάσει στις επιτυχίες;

«Πρέπει να παίξουν τα νέα παιδιά. Πρέπει να κάνουν λάθη. Να μάθουν. Πρέπει να δώσουμε στους παίκτες την ευκαιρία να εξελίσσονται καθημερινά. Τώρα έχουμε νέο προπονητή, τον Λούκα Μπάνκι, με τον οποίο έχω εξαιρετική σχέση. Είναι σπουδαίος προπονητής και πιστεύω πως μέσα στα επόμενα χρόνια θα βοηθήσει πολύ ώστε η Ιταλία να γίνει ξανά μεγάλη δύναμη»/

- Ήταν απογοήτευση για σένα που ο Ντι Βιντσέντζο δεν αγωνίστηκε στο EuroBasket;

«Ειλικρινά δεν παρακολούθησα πολύ το θέμα. Ήξερα ότι είχε τραυματισμό, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Και ειλικρινά δεν με νοιάζει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο θέμα».

- Και τέλος, όταν περάσουν τα χρόνια και κοιτάξεις πίσω, πώς θα ήθελες να σε θυμούνται;

«Θα ήθελα, αν γίνεται, να με θυμούνται περισσότερο ως έναν καλό και έξυπνο μπασκετμπολίστα αλλά κυρίως θέλω να με θυμούνται ως έναν καλό συμπαίκτη και έναν καλό ηγέτη. Είναι πιο σημαντικό να είσαι ένας καλός άνθρωπος στο γήπεδο, παρά απλώς και μόνο ένας καλός παίκτης».