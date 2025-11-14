Ολυμπιακός: Ο Μπλόσομγκεϊμ αποθέωσε τον Μιλουτίνοφ μέσω ανάρτησης στα social media

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Μιλουτίνοφ
Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, αποθέωσε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω μιας ανάρτησής του στο twitter, γράφοντας πως «αξίζει κάθε δεκάρα που υπέγραψε».

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ διανύει έως τώρα μια εντυπωσιακή χρονιά με τη φανέλα του Ολυμπιακό, με τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ να τον αποθεώνει μέσω μιας ανάρτησης στο twittter.

Πιο συγκεκριμένα ο φόργουορντ της Μονακό, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ένά βίντεο με τα στιγμιότυπα από την πρόσφατη εμφάνισή του κόντρα στη Ζάλγκιρις, γράφοντας στη λεζάντα: «αξίζει κάθε δεκάρα που υπέγραψε».

Ο Σέρβος σέντερ, τελείωσε το παιχνίδι με γεμάτη τη στατιστική του, έχοντας 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20:27 λεπτά συμμετοχής.

Στη φετινή σεζόν συνολικά, ο Μιλουτίνοφ μετράει μ.ο 11 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

 

     

