Ολυμπιακός: Ο Μπλόσομγκεϊμ αποθέωσε τον Μιλουτίνοφ μέσω ανάρτησης στα social media
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ διανύει έως τώρα μια εντυπωσιακή χρονιά με τη φανέλα του Ολυμπιακό, με τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ να τον αποθεώνει μέσω μιας ανάρτησης στο twittter.
Πιο συγκεκριμένα ο φόργουορντ της Μονακό, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ένά βίντεο με τα στιγμιότυπα από την πρόσφατη εμφάνισή του κόντρα στη Ζάλγκιρις, γράφοντας στη λεζάντα: «αξίζει κάθε δεκάρα που υπέγραψε».
Ο Σέρβος σέντερ, τελείωσε το παιχνίδι με γεμάτη τη στατιστική του, έχοντας 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20:27 λεπτά συμμετοχής.
Στη φετινή σεζόν συνολικά, ο Μιλουτίνοφ μετράει μ.ο 11 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Worth every penny he signed for https://t.co/iUwcdmhFCD— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) November 14, 2025
