Gazz Floor by Novibet για την μάχη του Ολυμπιακού στο Μιλάνο και το σερί του Παναθηναϊκού - LIVE από ΗΠΑ ο Νεοκλής Αβδάλας

Το Gazz Floor by Novibet επιστρέφει με σύνδεση στο Μιλάνο για τον Αρμάνι - Ολυμπιακός, το 2/2 του Παναθηναϊκού στην διαβολοβδομάδα και πολλά ακόμη, με καλεσμένο τον Νεοκλή Αβδάλα!

To Gazz Floor by Novibet θα είναι και πάλι μαζί σας μετά το τέλος του Αρμάνι - Ολυμπιακός!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης, μαζί πάντα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, σχολιάζουν όλα τα νέα της επικαιρότητας και τα πεπραγμένα των δύο Αιωνίων.

Ο Δημήτρης Οικονόμου ζωντανά από το Μιλάνο μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ του Αρμάνι - Ολυμπιακός, ενώ ο Γιώργος Κούβαρης αναλύει τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό, τόσο μετά το 2/2 στην διαβολοβδομάδα, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με τον δεύτερο ψηλό που θέλουν οι Πράσινοι.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης φυσικά θα «ψάλει» για ακόμη μια φορά στο «Ο Νίκος Ψέλνει», ενώ σας έχουμε και καλεσμένο έκπληξη, καθώς ζωντανά στον αέρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Νεοκλή Αβδάλα!

Ραντεβού το βράδυ της Παρασκευής (14/11) μετά το τέλος του Αρμάνι - Ολυμπιακός!