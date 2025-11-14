Ολυμπιακός: Το Gazzetta στο shootaround των «ερυθρολεύκων» στο Μιλάνο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ: Δημήτρης Οικονόμου
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην ιταλική πόλη έχοντας έναν και μόνο στόχο. Να διπλασιάσουν τις νίκες τους στην διπλή αγωνιστική της Euroleague και να φτάσουν στο 2/2 μετά και την εντός έδρας επικράτηση απέναντι στην Ζάλγκιρις Κάουνας.
Φυσικά έχει επισκιάσει τα πάντα ο νέος τραυματισμός του Κίναν Έβανς, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και δεν ακολούθησε την αποστολή στο Μιλάνο.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση του Ολυμπιακού στο Μιλάνο
🔴 Το Gazzetta στην προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Αρμάνι Μιλάνο!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 14, 2025
📍Αποστολή στην Ιταλία: Δημήτρης Οικονόμου #OlympiacosBC pic.twitter.com/KoQxiao59Q
