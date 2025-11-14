Πολλά τα χαμόγελα και το πανηγυρικό κλίμα στην πτήση της επιστροφής του Παναθηναϊκού από τη Μαδρίτη στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διαβολοβδομάδα στην Euroleague έχοντας κάνει το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Αμέσως μετά και το μεγάλο «διπλό» στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ, η αποστολή των «πρασίνων» επέστρεψε στην Αθήνα με πτήση τσάρτερ και ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ έσπευσε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους οι οποίοι ταξίδεψαν μαζί με την ομάδα για αυτά τα δύο παιχνίδια.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ταξιδέψατε και συνεχίζετε να ταξιδεύετε με εμάς. Που στηρίζετε την ομάδα στα δύσκολα και στα εύκολα. Και εσείς αλλά και η Θύρα 13 που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και να συνεχίσετε να είστε μαζί μας και θα σας δίνουμε πάντα χαρές» είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παρθενόπουλος από το μικρόφωνο του αεροσκάφους.

Στη συνέχεια ακολούθησε αποθέωση από τον κόσμο μετατρέποντας το αεροπλάνο σε... Telekom Center Athens.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο