Το αδιανόητο 6ήμερο του Φαρίντ στον Παναθηναϊκό: 5 πτήσεις, 25 ώρες στο αεροπλάνο και 51 λεπτά στο παρκέ

Το απίστευτο πρώτο 6ήμερο του Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό, που έχει κλέψει την παράσταση με τις εμφανίσεις του.

Τρελό ή αδιανόητο. Μόνο με αυτές τις λέξεις μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος το πρώτο 6ήμερο του Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός σέντερ μπορεί να ήρθε ως λύση ανάγκης στο «τριφύλλι» μετά τους τραυματισμούς των Χολμς και Γιούρτσεβεν, αλλά εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση του Αμερικανού δεν είναι μόνο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά κυρίως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής στους «πράσινους» μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Ο Φαρίντ έχει περάσει μία μέρα στο αεροπλάνο

Πρώτα απ’ όλα, αξίζει να σταθεί κανείς στο γεγονός ότι ο Manimal έχει κάνει μόλις δύο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα: μία την Δευτέρα στην Αθήνα και άλλη μία την Τετάρτη στη Μαδρίτη. Κι όμως, στο διάστημα αυτό έχει αρχίσει ήδη να μαθαίνει τις κινήσεις των συμπαικτών του, με αποτέλεσμα να χαρίζει φάσεις όπως αυτές με τα δύο καρφώματα μετά τις ασίστ του Σλούκα.

Μάλιστα, στο διάστημα που μεσολάβησε από την προφορική συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό μέχρι σήμερα το πρωί, στο ενεργητικό του έχει, ούτε λίγο ούτε πολύ, πέντε πτήσεις.

Ξεκίνησε το Σάββατο από την Ταϊβάν για το Ντουμπάι και από εκεί έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθήνα. Την Τρίτη, από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», αναχώρησε για το Παρίσι, την Τετάρτη πέταξε για τη Μαδρίτη και από την πρωτεύουσα της Ισπανίας, τα ξημερώματα της Παρασκευής, επέστρεψε ξανά στη χώρα μας.

No mercy at the rim 💫



What a dunk from Kenneth Faried 👀#RivalrySeries I @Paobcgr pic.twitter.com/Y00PDVNGFt — EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025

Αν προσθέσει κανείς τις ώρες των συγκεκριμένων πτήσεων, θα διαπιστώσει ότι από τα έξι τελευταία 24ωρα του, ο Κένεθ Φαρίντ έχει περάσει το ένα ολόκληρο μέσα σε αεροπλάνο.

Ταϊπέι – Ντουμπάι: 10 ώρες Ντουμπάι – Αθήνα: 5,5 ώρες Αθήνα – Παρίσι: 3,5 ώρες Παρίσι – Μαδρίτη: 2 ώρες Μαδρίτη – Αθήνα: 3,5 ώρες

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, οι 24,5 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο σε 6 μέρες δεν είναι εύκολη υπόθεση για έναν αθλητή, ειδικά για κάποιον που είναι 36 ετών, όπως ο Κένεθ Φαρίντ.

Οι αγωνιστικές επιδόσεις του Φαρίντ

Κι όμως… παρά το εξοντωτικό αυτό πρόγραμμα, ο Κένεθ Φαρίντ έκανε δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Παρίσι και Μαδρίτη, παίζοντας συνολικά 51 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό, ο Manimal είχε μέσο όρο 16,5 πόντους, με 11/17 δίποντα (64,7%), 9 ριμπάουντ (5,5 επιθετικά – 3,5 αμυντικά) και 1,5 κοψίματα.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Φαρίντ δεν αποτελεί απλώς μια λύση ανάγκης, αλλά μια απρόσμενη πηγή ενέργειας και αποφασιστικότητας για τον Παναθηναϊκό. Αν συνεχίσει με την ίδια ένταση και προσαρμοστικότητα, δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε μια από τις πιο καθοριστικές κινήσεις της χρονιάς, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές οι πιο απρόβλεπτες ιστορίες είναι και οι πιο συναρπαστικές.