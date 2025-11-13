Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη και το 2/2 στη διαβολοβδομάδα
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 11η αγωνιστική.
Η 11η αγωνιστική ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία «μαγική» διαβολοβδομάδα κάνοντας το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» έφυγαν θριαμβευτές από τη Movistar Arena επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87.
Η 11η αγωνιστική
13/11
- Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 91-79
- Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 77-87
- Παρί - Βαλένθια 90-86
- Μακάμπι - Μπασκόνια 89-83
14/11
- Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)
- Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)
- Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
- Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)
- Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)
Η Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Ζάλγκιρις 7-3
- Ολυμπιακός 7-3
- Παναθηναϊκός 7-4
- Μπαρτσελόνα 6-4
- Βαλένθια 6-5
- Μονακό 6-5
- Φενέρμπαχτσε 6-5
- Αρμάνι 5-5
- Βίρτους Μπολόνια 5-5
- Μπάγερν Μονάχου 5-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
- Παρί 5-6
- Ντουμπάι 4-6
- Παρτίζαν 4-6
- Εφές 3-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Μπασκόνια 3-8
- Βιλερμπάν 2-8
