Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 11η αγωνιστική.

Η 11η αγωνιστική ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία «μαγική» διαβολοβδομάδα κάνοντας το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» έφυγαν θριαμβευτές από τη Movistar Arena επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87.

Η 11η αγωνιστική

13/11

14/11

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)

Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)

Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)

Η Κατάταξη