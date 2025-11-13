Ο Τζόρντι Μπερτομέου όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Meridian Sport, θέλει να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με νέο ρόλο.

Έπειτα από δυο δεκαετίες στο «τιμόνι» της Euroleague o Τζόρντι Μπερτομέου αποχώρησε και έμεινε να παρακολουθεί από απόσταση τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το δημοσίευμα του «Meridian Sport» τον φέρνει ξανά στην πρώτη γραμμή μ’ ένα νέο εγχείρημα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρεπορτάζ δεν πρόκειται να δημιουργήσει μια καινούργια διοργάνωση, αλλά να επενδύσει απευθείας σε συλλόγους. Δηλαδή, να υλοποιήσει ένα πλάνο με κοινή ιδιοκτησία πολλών ομάδων κάτω από έναν οργανισμό.

Ο Τζόρντι Μπερτομέου, σε συνεργασία με την εταιρεία RideOut, σχεδιάζει να αγοράσει ή να συμμετάσχει σε ιστορικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους που σήμερα έχουν μικρή εμπορική αξία.

Με αυτό τον τρόπο θέλει να δημιουργήσει ένα δίκτυο ομάδων, με συνολική αξία γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες θα συνεργάζονται στρατηγικά στην ανάπτυξη παικτών, τη διοικητική λειτουργία και τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων τους.

Οι αγορές που θέλει να στραφεί με βάση το ρεπορτάζ είναι οι Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και, φυσικά, τα Βαλκάνια. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά ο επί μια 20ετία διευθύνων σύμβουλος και μετέπειτα πρόεδρος της Euroleague Basketball έχει τον τρόπο για να υλοποιήσει το πλάνο του. Αν θα τα καταφέρει θα φανεί...

