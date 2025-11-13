Ο Ελάιζα Μπράιαντ αναδείχθηκε MVP της 10ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ελάιζα Μπράιαντ αναδείχθηκε MVP.

Ο Ελάιζα Μπράιαντ, πήρε στα χέρια του το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής έπειτα από την εμφάνισή του κόντρα στην Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός σημείωσε 24 πόντους, με 9 ριμπάουντ, φτάνοντας τους 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.