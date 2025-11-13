Euroleague: Ο Ελάιζα Μπράιαντ MVP της 10ης αγωνιστικής
Μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ελάιζα Μπράιαντ αναδείχθηκε MVP.
Ο Ελάιζα Μπράιαντ, πήρε στα χέρια του το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής έπειτα από την εμφάνισή του κόντρα στην Μπασκόνια.
Ο Αμερικανός σημείωσε 24 πόντους, με 9 ριμπάουντ, φτάνοντας τους 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Stepping up big time @Elijah_Bryant3 in Round 10😤— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/lp7EghBBHy
