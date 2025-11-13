Χαμός στα social media του Κίναν Έβανς: «Όσο και αν χρειαστεί θα σε περιμένουμε, είσαι μαχητής»

Τα social media του Κίναν Έβανς έχουν γεμίσει μηνύματα στήριξης από τον κόσμο του Ολυμπιακού και όχι μόνο.

Η τύχη για ακόμα μία φορά γύρισε την πλάτη του στον Κίναν Έβανς, ο οποίος στο χθεσινό ματς του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις τραυματίστηκε σοβαρά λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο παρκέ και το ντεμπούτο του στην Euroleague με τους «ερυθρόλευκους».

Από τη στιγμή που συνέβη το κακό, ο αμερικάνος γκαρντ των Πειραιωτών, έχει γίνει δέκτης ενός απίστευτους κύματος στήριξης από τον κόσμο της ομάδας του και όχι μόνο. Οι προσωπικοί του λογαριασμοί στα social media και ειδικά στο Instagram έχουν γεμίσει με μηνύματα που του ζητάνε να μείνει δυνατός, να παλέψει για ακόμα μία φορά και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους, προκειμένου άπαντες να τον καμαρώσουν όπως του αξίζει.

Αν μάλιστα έπρεπε να ξεχωρίσει κάποιος ένα από τα σχόλια που του έγραψαν, θα ήταν αυτό που ανέφερε: «Μερικές φορές πρέπει να διαλέξουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Μερικές φορές η μοίρα το κάνει για εμάς. Η μοίρα πήρε αυτή την καταστροφική απόφαση για εσένα, εσύ όμως επιλέγεις να μείνεις δυνατός. Σε νιώθουμε».













