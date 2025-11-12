Ολυμπιακός, Μιλουτίνοφ για Έβανς: «Αυτό που συνέβη πάλι είναι τραγωδία! Δεν έχει καμία σημασία το αποτέλεσμα»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζάλγκιρις με 95-78 και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα σχετικά με τον Κίναν Έβανς και τον νέο του τραυματισμό που αποκόμισε στην επιστροφή του στα ευρωπαϊκά παρκέ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέρβος σέντερ:
«Ειλικρινά δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα σήμερα. Η τραγωδία είναι αυτό που συνέβη πάλι με τον Έβανς. Ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μακάρι να υπάρχουν πιθανότητες να μην είναι σοβαρό. Είναι πολύ δύσκολο και για εκείνον και για εμάς. Ήμασταν δίπλα του σε όλα αυτά που πέρασε και ξέρουμε πόσο σκληρά έχει δουλέψει. Ξαναλέω ότι ελπίζω να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό όσο έδειχνε»
