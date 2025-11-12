Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις.
Η 10η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα (12/11) με τον Ολυμπιακό να ισοπεδώνει τη Ζάλγκιρις με 95-78. Τα πάντα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way».
Η 10η αγωνιστική
11/11
- Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86
- Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 114-89
- Παρτίζαν - Μονακό 78-76
- Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
- Βίρτους Μπολόνια - Εφές 99-89
- Παρί - Παναθηναϊκός 95-101
12/11
- Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις 95-78
- Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα (21:30)
- Αρμάνι - Βιλερμπάν (21:30)
Η Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
- Ζάλγκιρις 7-3
- Ολυμπιακός 7-3
- Ερυθρός Αστέρας 7-3
- Μονακό 6-4
- Βαλένθια 6-4
- Παναθηναϊκός 6-4
- Μπαρτσελόνα 5-4
- Μπάγερν Μονάχου 5-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
- Φενέρμπαχτσε 5-5
- Βίρτους Μπολόνια 5-5
- Αρμάνι 4-5
- Παρί 4-6
- Ντουμπάι 4-6
- Παρτίζαν 4-6
- Εφές 3-7
- Μπασκόνια 3-7
- Βιλερμπάν 2-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
Η 11η αγωνιστική
13/11
- Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00)
- Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45)
- Παρί - Βαλένθια (21:45)
- Μακάμπι - Μπασκόνια (22:00)
14/11
- Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)
- Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)
- Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
- Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)
- Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)
@Photo credits: INTIME
