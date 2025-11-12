Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Η 10η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα (12/11) με τον Ολυμπιακό να ισοπεδώνει τη Ζάλγκιρις με 95-78. Τα πάντα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way».

Η 10η αγωνιστική

11/11

12/11

Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις 95-78

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα (21:30)

Αρμάνι - Βιλερμπάν (21:30)

Η Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2 Ζάλγκιρις 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Μονακό 6-4 Βαλένθια 6-4 Παναθηναϊκός 6-4 Μπαρτσελόνα 5-4 Μπάγερν Μονάχου 5-4 Ρεάλ Μαδρίτης 5-5 Φενέρμπαχτσε 5-5 Βίρτους Μπολόνια 5-5 Αρμάνι 4-5 Παρί 4-6 Ντουμπάι 4-6 Παρτίζαν 4-6 Εφές 3-7 Μπασκόνια 3-7 Βιλερμπάν 2-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

Η 11η αγωνιστική

13/11

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00)

Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45)

Παρί - Βαλένθια (21:45)

Μακάμπι - Μπασκόνια (22:00)

14/11