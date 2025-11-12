Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Η 10η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα (12/11) με τον Ολυμπιακό να ισοπεδώνει τη Ζάλγκιρις με 95-78. Τα πάντα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way».

Η 10η αγωνιστική

11/11

12/11

Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις

Η Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
  2. Ζάλγκιρις 7-3
  3. Ολυμπιακός 7-3
  4. Ερυθρός Αστέρας 7-3
  5. Μονακό 6-4
  6. Βαλένθια 6-4
  7. Παναθηναϊκός 6-4
  8. Μπαρτσελόνα 5-4
  9. Μπάγερν Μονάχου 5-4
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
  11. Φενέρμπαχτσε 5-5
  12. Βίρτους Μπολόνια 5-5
  13. Αρμάνι 4-5
  14. Παρί 4-6
  15. Ντουμπάι 4-6
  16. Παρτίζαν 4-6
  17. Εφές 3-7
  18. Μπασκόνια 3-7
  19. Βιλερμπάν 2-7
  20. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

 

Η 11η αγωνιστική

13/11

  • Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00)
  • Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45)
  • Παρί - Βαλένθια (21:45)
  • Μακάμπι - Μπασκόνια (22:00)

14/11

  • Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)
  • Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)
  • Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
  • Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)
  • Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)
