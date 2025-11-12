Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βρίσκεται στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσει από κοντά η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο ΣΕΦ, προκειμένου να δει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, με την ίδια να παίρνει θέση δίπλα στους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Το βίντεο του Gazzetta με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: