Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε θόρυβο στο ντεμπούτο του στη EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Hundl Instat, γράφει για την κυρίαρχη εμφάνιση του πρώην NBAer, ο οποίος ήταν κομβικός απέναντι στην Παρί.

Ο Κένεθ Φαρίντ αφίχθη στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής 9/11 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και ακολούθησε την αποστολή για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Παρί και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας θόρυβο με το… καλημέρα.

Πριν από την αναχώρηση των «πράσινων» για το Παρίσι, ο Εργκίν Άταμαν είχε παραδεχτεί ότι θα προσπαθούσε να δώσει 15-20 λεπτά στον Αμερικανό πρώην NBAer και να μοιράσει τον χρόνο στη θέση «5» με τον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου.

Τελικά, ο Φαρίντ αγωνίστηκε 23:28, σημειώνοντας double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση πίσω από τον Ντίνο Μήτογλου (28). Και όλα αυτά, έχοντας μόλις δύο μέρες μαζί με τους νέους του συμπαίκτες.

Το stat-line του Φαρίντ με την Παρί

17 πόντοι

5/9 δίποντα - 55.6%

7/11 βολές - 63.6%

10 ριμπάουντ (7-3)

1 ασίστ

1 κλέψιμο

3 μπλοκ

3 λάθη

7 κερδισμένα φάουλ

σε 23:28

Ο Φαρίντ πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση, με τον Άταμαν να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τα στοιχεία που έλειπαν μετά την απουσία του Ματίας Λεσόρ, αλλά και το πρόσφατο πρόβλημα που προέκυψε με τον Ρίον Χολμς, βάζοντας έναν αξιόπιστο σέντερ στη ρακέτα που δίνει ενέργεια και μαχητικότητα.

«Στα τελευταία 3-4 παιχνίδια μας έλειπε ο… τερματοφύλακας. Ελπίζω ότι θα τον δούμε στο πρόσωπο του Φαρίντ», εξήγησε ο Άταμαν, με τον Αμερικανό να τον δικαιώνει στο ντεμπούτο του.

Οι τρόποι που σκόραρε ο Φαρίντ

Putbacks: 34.7 %

Cuts: 20%

Pick 'n rolls Roller: 14.7%

Post ups: 14.7%

Transitions: 6.3%

Catch and drives: 4.2%

Catch and shoots: 3.2%

Pick 'n pops: 2.1%

To shot chart κόντρα στηνν Παρί