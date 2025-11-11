Πετρούσεφ: «Ξέρω ότι πολλοί οπαδοί είναι θυμωμένοι μαζί μου»

Η Dubai Basketball υποχρέωσε τον Ερυθρό Αστέρα στην πρώτη ήττα μετά από επτά συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, ενώ ο Φίλιπ Πετρούσεφ παραδέχτηκε ότι νιώθει σαν στο σπίτι του στο Εμιράτο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου για μια τρίτη θητεία.

Η Dubai Basketball έβαλε φρένο στο σερί του Ερυθρού Αστέρα, επικρατώντας με 102-86 και υποχρεώνοντας την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς στην πρώτη της ήττα στη EuroLeague, έπειτα από επτά συνεχόμενες νίκες. Όσον αφορά τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο Σέρβος φόργουορντ γέμισε τη στατιστική του με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, μιλώντας στο Meridian Sport μετά την αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του.

«Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει φανταστικά. Από τότε που ήρθε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, άλλαξε η νοοτροπία τους και παίζουν εξαιρετικά, παίζουν πολύ δυνατά, έτσι παίζεται η EuroLeague! Έχουν ρεκόρ 7-3 και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, που είναι φανταστικό… Δεν βλέπω πώς θα μείνουν εκτός playoffs, κάτι που είναι υπέροχο» εξήγησε ο Πετρούσεφ.

Και πρόσθεσε: «Παίζω καλά εδώ και μερικά χρόνια. Χαίρομαι που η Dubai Basketball αναγνώρισε την αξία μου και ότι οι προπονητές και οι συμπαίκτες με χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπαθώ πάντα να παίρνω σωστές αποφάσεις στην επίθεση. Όλοι προσπαθούμε να ταιριάξουμε, όλα είναι νέα στην ομάδα, οπότε ο καθένας πρέπει να δίνει το μέγιστο, για να βρεθούμε εκεί που θέλουμε».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να επιστρέψει μελλοντικά στον Ερυθρό Αστέρα για την τρίτη θητεία του, είπε: «Θα δούμε… Γιατί όχι! Φυσικά, θα ήθελα να ξαναπαίξω για την Ερυθρό Αστέρα. Αυτό το καλοκαίρι πάρθηκε αυτή η απόφαση, για πολλούς λόγους. Έγινε ό,τι έγινε, ξέρω ότι πολλοί οπαδοί είναι θυμωμένοι μαζί μου, αλλά γιατί όχι ξανά στην Ερυθρό Αστέρα».