Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο άλλοτε NBAer αλλά και πάλαι ποτέ παίκτης και της Βίρτους Μπολόνια, Μάικλ Ρέι Ρίτσαρτσον.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Σούγκαρ» Ρέι Ρίτσαρτσον. Συγκεκριμένα από τις εποχές του πανεπιστημίου στην Μοντάνα επειδή είχε «γλυκό» σουτ.

Η καριέρα του στο NBA ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρόσεκτη έχοντας αγωνιστεί σε Νικς, Γουόριορς και Νετς έως το 1986 με 14.8 πόντους και 7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 556 ματς.

Έκτοτε πέρασε τον Ατλαντικό και αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες και διαφορετικά πρωταθλήματα ωστόσο πέρασε στην ιστορία η τριετία του στην Βίρτους Μπολόνια (1988-1991).

Ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρτσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος και φίλος του, Τζον Ζέλμπστ, στο Andscape.

Πήρε μέρος σε τέσσερα All Star Games ωστόσο το 1986 του αποβλήθηκε δια παντός από το NBA, μετά από τρίτη παραβίαση του κανονισμού περί ναρκωτικών, εξαιτίας χρήσης κοκαΐνης.