Η Παρτίζαν εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας στη EuroLeague, ζητώντας ίσους όρους συμμετοχής και φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαφορά των βολών στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η Παρτίζαν εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ζητά από τη EuroLeague Basketball να διασφαλιστεί το βασικό δικαίωμά της για ισονομία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι Σέρβοι επικαλούνται συγκεκριμένα παραδείγματα, μεταξύ αυτών τη διαφορά των βολών στο ΣΕΦ στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, και ζητούν ανεξάρτητη αξιολόγηση της διαιτησίας σε κάθε αγώνα.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Ενόψει της 10ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η Παρτίζαν αποφάσισε να απευθυνθεί επίσημα στη διοίκηση της EuroLeague, ζητώντας να διασφαλιστεί το βασικό δικαίωμά της για ίσους όρους συμμετοχής στον θεσμό.

Στις πρώτες εννέα αγωνιστικές, η ομάδα υπέστη συχνά συνέπειες από ασύμμετρα κριτήρια διαιτησίας, καθώς και από ορισμένα εμφανή λάθη που επηρέασαν σημαντικά τις πιθανότητες της Παρτίζαν στα κρίσιμα σημεία των αγώνων.

Ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: ένα ανύπαρκτο φάουλ του Τζαμπάρι Πάρκερ στον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, ένα προφανές λάθος που δεν καταλογίστηκε υπέρ της Παρτίζαν στον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα, καθώς και η ανισομερής εφαρμογή των κριτηρίων, που αποτυπώνεται καθαρά στη διαφορά των εκτελεσμένων βολών (31–5) στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η Παρτίζαν, τα τελευταία χρόνια, αυξάνει σταθερά το επίπεδο των επενδύσεων, οι οπαδοί της αποτελούν υπερηφάνεια ολόκληρης της EuroLeague και, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις άλλων ομάδων, δημιουργούν την καλύτερη ατμόσφαιρα σε όλη τη διοργάνωση. Οι "ασπρόμαυροι" δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση ή χάρη, αλλά ίδια διαιτητικά κριτήρια σε όλους τους αγώνες και την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις νίκες σε ίσους όρους.

Με στόχο την προστασία αυτή, η ομάδα θα απαιτήσει στο μέλλον ανεξάρτητη αξιολόγηση της διαιτησίας σε κάθε παιχνίδι, ώστε αυτός ο κρίσιμος τομέας να φτάσει σε επίπεδο που να εξασφαλίζει ίσους όρους για όλους. Η Παρτίζαν καλεί τους φιλάθλους της να μην αντιδρούν με τρόπους εκτός αθλητικών πλαισίων και να μην προβούν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν οικονομικά ή στη φήμη του συλλόγου.

Ως η καλύτερα μορφωμένη μπασκετική κοινότητα, οι οπαδοί της Παρτίζαν αναγνωρίζουν εύκολα τις καταστάσεις στο γήπεδο, αλλά η ομάδα τους ζητά να δώσουν όλη τους την ενέργεια στην υποστήριξη της ομάδας, ώστε να φτάσουν μαζί σε μια πολύ σημαντική νίκη στον επόμενο αγώνα».