Παράλληλα με τη στήριξή του στον Εργκίν Άταμαν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε τρία μηνύματα σε τρεις διαφορετικούς παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45), μετρώντας στο μεταξύ τρεις ήττες στους τελευταίους τέσσερις αγώνες στη διοργάνωση.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» περιμένουν τον Κένεθ Φαρίντ, προκειμένου ο πρώην NBAer να δώσει λύσεις στην αποδεκατισμένη front line, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στον Εργκίν Άταμαν, μιλώντας για τις απουσίες που δεν του έχουν επιτρέψει να δουλέψει με πλήρες ρόστερ.

Στο μήνυμά του στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τρία μηνύματα σε τρεις διαφορετικούς παίκτες, δίχως να τους κατονομάζει: