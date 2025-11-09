Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός: Τα τρία μηνύματα σε τρεις διαφορετικούς παίκτες
Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45), μετρώντας στο μεταξύ τρεις ήττες στους τελευταίους τέσσερις αγώνες στη διοργάνωση.
Παράλληλα, οι «πράσινοι» περιμένουν τον Κένεθ Φαρίντ, προκειμένου ο πρώην NBAer να δώσει λύσεις στην αποδεκατισμένη front line, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στον Εργκίν Άταμαν, μιλώντας για τις απουσίες που δεν του έχουν επιτρέψει να δουλέψει με πλήρες ρόστερ.
Στο μήνυμά του στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τρία μηνύματα σε τρεις διαφορετικούς παίκτες, δίχως να τους κατονομάζει:
- «Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση, την ψυχραιμία και την ταπεινότητα της ανάγκης απόδειξης, στα νούμερα, ότι είσαι ο βασιλιάς»
- «Από εσένα περιμένω να ρουθουνίζεις επί 40 λεπτά και να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία»
- «Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή. Άκου τον... ξέρει αυτός»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.